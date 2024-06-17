الإعلان عن موسم جديد من Delicious in Dungeon

اختتم مسلسل Delicious in Dungeon للتو موسمه الأول على Netflix، ولدينا الآن تأكيد بأنه سيكون هناك موسم آخر.

شارك الاستوديو الذي يقف وراء العرض على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع أن الموسم الثاني قادم، وهو قيد الإنتاج بالفعل.

الأنمي مستوحى من مانجا ريوكو كوي، ويتبع مجموعة من المغامرين المفلسين الذين ينتهي بهم الأمر بأكل الوحوش أثناء سعيهم لإنقاذ صديقهم من بطن تنين.

إنها واحدة من أكثر الأشياء المبهجة التي شاهدتها مؤخرًا بشكل غير متوقع، وعلى الرغم من المكونات المشكوك فيها التي غالبًا ما تدخل في الوجبات، فهي تحتوي حقًا على بعض الأمثلة عالية المستوى لأطعمة الأنيمي الشهية.



تم إنتاج Delicious in Dungeon بواسطة استوديو الرسوم المتحركة الياباني Trigger, Inc.. يتكون الموسم الأول من 24 حلقة مع إصدارات أسبوعية، ولكن جميعها متاحة وجاهزة للمشاهدة الآن إذا لم تكن قد شاهدتها بعد. الحلقة الاخيرة نزلت يوم الخميس فقط لا تدخل فيه جائعا.