Playdate Penrose لعبة تعيد ماضيك ليطاردك

يبدو أن السؤال الجوهري في لعبة Penrose، وهي لعبة رعب نفسي قصيرة لكن مؤثرة من إنتاج Playdate للكاتبة Liza Olson. سيتم تحديد الإجابة في النهاية من خلال الاختيارات التي تقوم بها أثناء محاولتك العثور على طريقك للخروج من المدينة الغريبة.

جزء كبير من الخبرة في Penrose هو الاستكشاف، ويتم لعب اللعبة من البداية إلى النهاية مثل نزهة غريبة ومليئة بالتحديات العاطفية في حارة الذاكرة. هناك أشياء قد تواجهها شخصيتك، مثل ملعب قديم، من شأنه أن يثير مسحة من الولع، في حين أن أشياء أخرى - مرآة، أو باب غرفة نوم مغلق - تبدو مرتبطة بأحداث أكثر إيلامًا. أثناء خروجك من المنزل الذي بدأت فيه وعبر المدينة التي تبدو مهجورة، تصبح الأمور أكثر غرابة تدريجيًا.



ستواجه بعض الكيانات المخيفة، ناهيك عن مركز تجاري مزعج للغاية، لسبب ما، (لقد أقدر حقًا تصميم هذا بطريقة الحب والكراهية). أسماء المتاجر الموجودة في هذا المركز التجاري ممتعة جدًا أيضًا، كل منها عبارة عن مسرحية لسلسلة من الحياة الواقعية، مثل Not Tropic. هناك بعض الألغاز في Penrose، لكن سراديب الموتى تبرز باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تواجه أي صعوبة حقيقية. لقد تعثرت بي لمدة دقيقة، الأمر الذي جعلني أشعر بأنني أكثر ذكاءً عندما اكتشفت كيفية حلها.

يجسد Penrose بشكل جميل الطبيعة المعقدة للحنين إلى الماضي، وهناك العديد من النهايات المحتملة للعبة التي تلعب دورًا مباشرًا في هذا التعقيد. يتوفر Penrose على itch لـ Playdate وPlaydate Simulator على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وMac وLinux.