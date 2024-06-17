الإثنين 17 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بالصور.. إستمرار ذبح أضاحي العيد داخل المجازر بالبحيرة

ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة ، في اليوم الثاني لعيد الأضحي المبارك ، إستمرار ذبح الأضاحي داخل المجازر ، وسط حالة من البهجة بين جميع المواطنين، الذين تبادلوا التهاني بمناسبة عيد الأضحي المبارك .

ومن جانبها تواصل مديرية الطب البيطرى بالبحيرة ،برئاسة الدكتور  محمد مصطفى سالم بالإشراف على ذبح وتوقيع الكشف الطبي على الإضاحي ،قبل البدء في عمليات الذبح وتجهيز اللحوم ، وذلك بعدد 22 مجزر حكومي على مستوى المحافظة.

كما تواصل مديرية الطب البيطري ، جهودها داخل أسواق مدن ومراكز المحافظة ، حيث تم تنظيم  32 حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وبلغ عدد القضايا 145 قضية بإجمالي مضبوطات 9011 كجم لحوم غير صالحة . 

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،وخطة مديرية الطب البيطري بإستمرار فتح المجازر الحكومية بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي ، وإجراء الكشف البيطري عليها حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة اللحوم. 

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