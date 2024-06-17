بالصور.. إستمرار ذبح أضاحي العيد داخل المجازر بالبحيرة

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة ، في اليوم الثاني لعيد الأضحي المبارك ، إستمرار ذبح الأضاحي داخل المجازر ، وسط حالة من البهجة بين جميع المواطنين، الذين تبادلوا التهاني بمناسبة عيد الأضحي المبارك .

ومن جانبها تواصل مديرية الطب البيطرى بالبحيرة ،برئاسة الدكتور محمد مصطفى سالم بالإشراف على ذبح وتوقيع الكشف الطبي على الإضاحي ،قبل البدء في عمليات الذبح وتجهيز اللحوم ، وذلك بعدد 22 مجزر حكومي على مستوى المحافظة.

كما تواصل مديرية الطب البيطري ، جهودها داخل أسواق مدن ومراكز المحافظة ، حيث تم تنظيم 32 حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وبلغ عدد القضايا 145 قضية بإجمالي مضبوطات 9011 كجم لحوم غير صالحة .

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،وخطة مديرية الطب البيطري بإستمرار فتح المجازر الحكومية بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي ، وإجراء الكشف البيطري عليها حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة اللحوم.