مصر تحصد 4 ميداليات في منافسات الكونغ فو بدورة ألعاب البريكس

حصد المنتخب المصري للووشو كونغ فو على 4 ميداليات متنوعة خلال منافسات دورة ألعاب دول البريكس التي أقيمت في كازان بروسيا خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2024.

وتوجت مصر بميدالية فضية و 3 ميداليات برونزية وجاءت من نصيب عمرو إبراهيم عبد الرحمن الذي حصد ميدالية فضية في الأساليب فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب كل من إسراء رحب في الأساليب ومنة الله محمد وسارة صلاح في الساندا.

وشهدت دورة ألعاب البريكس منافسات شرسة خاصة مع وجود دول الصين وإيران وروسيا والهند أصحاب المراكز المتقدمة في اللعبة على مستوى العالم.

وقدم شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي الشكر للاعبين على مجهودهم خلال البطولة وتقديمهم أفضل ما لديهم خلال المنافسات.

وتابع أن المشاركة في دورة ألعاب البريكس هي الأولى لمصر في الووشو كونغ فو وتعد بمثابة خير إعداد جيد للأبطال الذين شاركوا في المنافسات استعدادا للبطولات المقبلة.

وشارك الاتحاد المصري للووشو كونغ فو في دورة ألعاب البريكس بعشرة لاعبين وهم محمد خالد، يوسف لملوم، أيمن جلال، عمرو قاسم، عادل عمر، شهد حمدي، إسراء رجب، منة الله محمد، رؤى خالد، سارة صلاح.

وترأس بعثة المنتخب المصري للساندا العميد سعيد صلاح عبد المقصود، رئيس قطاع البطولة الرياضية بالقوات المسلحة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، فيما ترأس بعثة الأساليب العقيد الكيلاني فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو فيما ضمت باقي البعثة محمد سيف الدين مدير فني ساندا، وإيمان نبيل مدربة ساندا وكابتن رمضان محمد مدرب أساليب، والحكم الدولي مصطفى بهنوس حكم دولي ساندا والحكم الدولي سلمى صلاح حكم دولي أساليب.

وشارك في دورة ألعاب البريكس 4751 رياضيا ورياضية يمثلون 60 دولة في 27 لعبة رياضية وهم السباحة، رفع الأثقال، المصارعة، كرة الطاولة، الغطس، الكاراتيه، الريشة الطائرة، الفروسية، الووشو كونغ فو ، الشطرنج، الكوراش، الجودو، السامبو، ألعاب القوى، المبارزة، كرة المضرب، الجمباز الفني، الجمباز الإيقاعي، كرة السلة، التجديف، الرقص المائي، ألعاب الإكروبات، الرقص الرياضي، الرقص المائي، المصارعة التقليدية الروسية تتضمن 387 مسابقة تنافسية ستقام على 17 ملعبا ومنشأة رياضية في أنحاء مدينة كازان.