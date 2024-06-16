كيفية استخدام ChatGPT لمنح نفسك المزيد من وقت الفراغ

إذا كان هناك شيء يمكننا جميعًا استخدامه لتحسين حياتنا، فهو المزيد من الوقت في اليوم للاستمتاع بأنفسنا ورؤية الأصدقاء والعائلة والاسترخاء. أحد الوعود التي تقدمها موجة روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدية هو أنها ستعمل على تحسين وجودنا اليومي. إذًا، هل يمتد هذا ليشمل توفير المزيد من وقت الفراغ لنا جميعًا؟



هناك عدة طرق يمكنك من خلالها استخدام ChatGPT (أو روبوت آخر، مثل Gemini أو Copilot) لمحاولة توفير الوقت، ولكن قد يختلف عدد الأميال التي تقطعها اعتمادًا على المهام المحددة التي تحتاج إلى القيام بها وعدد تلك المهام التي ترغب في إلغاء تحميلها . وهنا بعض الأفكار.



لقد أثبت ChatGPT بشكل متكرر براعته في إنتاج مجموعات عامة من نص التصحيح التلقائي وإنتاج صور غريبة المظهر غالبًا ما تتجاهل قوانين الفيزياء. هناك مهام يمكن أن تقوم بها بخلاف إنتاج أشعار وصور غريبة مع لمعان خارق للذكاء الاصطناعي فوقها.



إن الكتابة في ChatGPT مملة للغاية، لكن لا بأس بذلك في بعض الأحيان.

إن الكتابة في ChatGPT مملة جدًا، ولكن في بعض الأحيان لا بأس بذلك.



إرسال رسائل البريد الإلكتروني: لا تضيع وقتك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني - اطلب من ChatGPT القيام بذلك نيابةً عنك. ما عليك سوى تحديد السياق، وما تريد قوله، والأسلوب الذي تريد قوله به، وسيقوم روبوت الذكاء الاصطناعي بإنتاج كتلة من النص المناسب دون أي مشكلة على الإطلاق.

ربما ترغب في استخدام هذا بشكل مقتصد، رغم ذلك. بالنسبة إلى رسائل البريد الإلكتروني القصيرة، من الأسرع أن تفعل ذلك بنفسك، وبالنسبة لأي شخص مهم - والديك، رئيسك، مدير البنك - ربما ينبغي عليك أن تأخذ الوقت الكافي لإضفاء اللمسة الإنسانية على رسالتك.

تلخيص المقالات: يمكن أن يكون هذا موفرًا حقيقيًا للوقت. قم بتوجيه ChatGPT نحو مقالة على الويب أو مستند على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنه تلخيص النقاط الرئيسية واختيارها لك - مما يوفر عليك الاضطرار إلى مراجعة النص بأكمله بنفسك.



الآن، يجب تشجيع القراءة – وآمل أن تقرأ هذه المقالة بأكملها – ولكن هذا يمكن أن يكون مفيدًا في مواقف معينة. فقط عليك أن تدرك أن الهلوسة لا تزال تتسلل إليك، حتى لو كان ChatGPT يعمل مع عينة ثابتة من النص.

يمكن لـ ChatGPT توفير الوقت باستخدام وظائف التعليمات البرمجية وHTML وجداول البيانات.

يمكن لـ ChatGPT توفير الوقت باستخدام وظائف التعليمات البرمجية وHTML وجداول البيانات.

معالجة البيانات وترميزها: إذا كنت بحاجة إلى الاطلاع على البيانات أو هيكلتها بطرق جديدة كجزء من روتينك اليومي، فيمكن لـ ChatGPT تقديم المساعدة في الكثير من المواقف. يمكنك أن تطلب منه البحث في البيانات عن الأنماط، على سبيل المثال، أو مطالبته بتقديم شيء ما بتنسيق HTML أو إنتاج صيغة Excel أو Google Sheets للتعامل مع البيانات التي لديك.

يمكن أن يوفر لك الوقت في كتابة ما تحتاج إليه يدويًا، حتى لو كنت تعرف الكود. مرة أخرى، إن روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي ليست معصومة من الخطأ، وقد يتعين عليك إجراء بعض التعديلات على طول الطريق، ولكن تذكر أنه يمكنك دائمًا طرح أسئلة متابعة إذا كان هناك شيء لا يعمل أو غير واضح.



احصل على ChatGPT لتخطيط وقتك بشكل أفضل

هناك طريقة أخرى تتمثل في مطالبة ChatGPT بالتخطيط لوقتك. يعمل هذا بشكل أفضل عندما تكون أكثر تحديدًا، وإلا فسوف تحصل على الكثير من الهراء النصي القائم على الذكاء الاصطناعي، مثل "تحديد أولويات مهامك" و"الحد من عوامل التشتيت". إذا كنت تريد أن يكون برنامج الدردشة الآلي مفيدًا قدر الإمكان، فأخبره عن خطتك.

تحديد أولويات المهام: إذا أعطيت ChatGPT قائمة من الوظائف، فيمكنه تقديم النصائح حول الوظائف الأكثر أهمية وحتى التي يمكن دمجها. كلما زادت المعلومات التي تقدمها - وهذا قد يعني إدراج الأدوات التي تحتاجها، وربما الوقت الذي تعتقد أن كل مهمة ستستغرقه، أو مدى تحفيزك للقيام بكل مهمة - كلما كانت النتائج أفضل.

لذا، على سبيل المثال، يمكنك وضع قائمة بالمهام التي تحتاج إلى القيام بها في جميع أنحاء المنزل، بدءًا من طلاء السياج إلى تغيير المصباح الكهربائي إلى تنظيف السيارة com.eway. قم بتغذية المعلومات مثل صعوبة المهمة، والأدوات التي ستحتاجها، وحتى توقعات الطقس، وستحصل على جدول زمني ذكي من ChatGPT.

إدارة جدولك الزمني: يقدم موجز ChatGPT تفاصيل جميع التزاماتك ويمكنه تحسين جدولك الزمني، مما يوفر بعض الوقت على طول الطريق. كما كان من قبل، كلما كنت أكثر تفصيلاً مع المعلومات الواردة هنا، كلما كان ذلك أفضل - ما الذي لديك في التقويم الخاص بك؟ ما الذي تتضمنه هذه المواعيد فيما يتعلق بالسفر ووقت التحضير، وما الذي تحتاجه لملاءمتها؟

إن تجربة ذلك مع مزيج من الالتزامات الشخصية والعملية، مثل الاجتماعات، وتمارين الصالة الرياضية، والرحلات العائلية، وحتى مشاهدة الأفلام، تعمل بشكل جيد. عادةً ما تكون التوصيات المتعلقة بتوفير الوقت مبررة جيدًا (يمكنك إضافة تفاصيل إضافية أيضًا، مثل الرغبة في تخصيص المزيد من الوقت الشخصي أو الرغبة في تعلم هواية جديدة). من الممكن أن يتمكن ChatGPT من اكتشاف الأنماط في جدولك الزمني والتي لن تتمكن من اكتشافها بطريقة أخرى.



تقدير الأوقات: يتمتع ChatGPT بمهارة في معرفة المدة التي ستستغرقها المهام الفردية - أو بالأحرى، يتضمن النص الذي تم تدريبه عليه بعض التقديرات المعقولة من بشر حقيقيين. إذا لم تكن متأكدًا من المدة التي يجب أن تقضيها في تنظيف الحمام أو بناء منزل شجرة، فيمكن أن يساعدك ChatGPT.

بالطبع، تحتاج إلى تقديم بعض التفاصيل هنا - مثل حجم حمامك - ولكن يمكن أن يقلل ذلك من خطر تشابك جدول أعمالك. والأفضل من ذلك، أن روبوت الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يخبرك بالمواد والأدوات المطلوبة لكل وظيفة، مما يعني عدم إضاعة الوقت لأنك لا تملك ما تحتاجه.