عاجل
المقاولون العرب يقسو على الطلائع بثلاثية في الدوري المصري
الأحد 16 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حمام كريم طبيعي| تمتعي بشعر ناعم كالحرير في عيد الأضحى

حمام كريم
حمام كريم

في عيد الأضحى، يبحث الكثيرون عن طرق لتحسين مظهرهم والاستعداد للاحتفالات بأجمل شكل ممكن. ومن بين أهم العناصر التي يُعطى لها اهتمام خاص هو الشعر، فشعر ناعم ولامع يعكس الجمال والأناقة. واستخدام الحمامات الكريمية الطبيعية يمكن أن يكون بديلاً رائعاً للعناية بالشعر بطريقة طبيعية وفعالة، إليك طريقة عمل حمام كريم طبيعي للشعر الناعم.


 

طريقة عمل حمام كريم

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- 1 بيضة

- 1 موزة مهروسة

 

الطريقة:

1. اخلطي المكونات جيداً في وعاء حتى تحصلي على مزيج متجانس.

2. قومي بتسخين المزيج قليلاً حتى يكون دافئاً، ولكن تجنبي جعله ساخناً جداً لتجنب تلف البيضة.

3. قومي بتوزيع المزيج على شعرك بالتساوي، مركزة على فروة الرأس وتوزيعه جيداً حتى أطراف الشعر.

4. اتركي المزيج على شعرك لمدة 30-45 دقيقة.

5. اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والماء الفاتر.

سوف تلاحظين الفرق في نعومة شعرك فور استخدام هذا الحمام الكريمي الطبيعي. استمتعي بشعر ناعم ولامع في خروجاتك خلال عيد الأضحى.

مواد متعلقة

سفرة العيد| حضري شوربة الكوارع بمكونات بسيطة

احتفالًا بالعيد| فوائد مذهلة لتناول الكوارع

طريقة عمل سلطة الزبادي لسفرة العيد| تساعد على الهضم

طريقة عمل الكنافة بصوص الفراولة لضيافة عيد الأضحى

لسفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل سلطة الفتوش

لعزومة عيد الأضحى| طريقة عمل ورق عنب باللحمة

بمذاق لا يقاوم.. حضري طبق الكوارع في عيد الأضحى

حضري الريش المشوي وتمتعي بمذاق لذيذ علي سفرة العيد
الجريدة الورقية