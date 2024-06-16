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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالصور.. "بشبابها" تشارك بتنظيم احتفالات عيد الأضحى ووزير الرياضة يعرب عن تقديره لجهودهم

بوابة الوفد الإلكترونية


شارت حملة “شبابها” الكيان الشبابي التابع لوزارة الشباب والرياضة في مختلف محافظات الجمهورية، في تنظيم احتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك بصلاة العيد و زيارات للمحافظين لتقديم التهنئة بالعيد.

من ناحيته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعم القيادة السياسية لكافة شباب مصر على كافة المستويات، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماماً كبيراً بتفعيل دور الشباب.

الدكتور أشرف صبحي


وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود التي يبذلها الشباب في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على توفير الدعم اللازم لهم، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، والقيام بدورهم في خدمة المجتمع المصري.

 




 

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