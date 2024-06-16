بالصور.. "بشبابها" تشارك بتنظيم احتفالات عيد الأضحى ووزير الرياضة يعرب عن تقديره لجهودهم



شارت حملة “شبابها” الكيان الشبابي التابع لوزارة الشباب والرياضة في مختلف محافظات الجمهورية، في تنظيم احتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك بصلاة العيد و زيارات للمحافظين لتقديم التهنئة بالعيد.

من ناحيته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعم القيادة السياسية لكافة شباب مصر على كافة المستويات، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماماً كبيراً بتفعيل دور الشباب.

الدكتور أشرف صبحي



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود التي يبذلها الشباب في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على توفير الدعم اللازم لهم، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، والقيام بدورهم في خدمة المجتمع المصري.







