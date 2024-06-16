سفرة العيد| حضري شوربة الكوارع بمكونات بسيطة

شوربة الكوارع من الأطباق التقليدية التي تشتهر بها الدول العربية، وخاصة في المناسبات والأعياد مثل عيد الأضحى، وتعتبر الكوارع مصدرًا غنيًا بالجيلاتين والمعادن التي تساهم في تعزيز صحة العظام والمفاصل، وهذا الطبق الدافئ واللذيذ يقدم دفعة من الطاقة والنشاط، مما يجعله مثاليًا لتقديمه بعد يوم طويل من الاحتفال. وفيما يلي نقدم لكم طريقة تحضير شوربة الكوارع لتستمتعوا بطبق شهي ومغذي مع أحبائكم في عيد الأضحى.





شوربة الكوارع

طريقة عمل شوربة الكوارع

المكونات

- 2 كوارع (أقدام العجل) مقطعة ومغسولة جيدًا

- 2 بصل كبير، مفروم

- 4 فصوص ثوم، مهروس

- 2 جزرة، مقطعة شرائح

- 2 عود كرفس، مقطع

- 2 ورق غار (ورق لورا)

- 5 حبات هيل (حبهان)

- 1 عود قرفة

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

- عصير ليمونة (اختياري)

- بقدونس مفروم للتزيين





طريقة التحضير

1. تحضير الكوارع:

- ضعي الكوارع في وعاء كبير وأضيفي كمية كافية من الماء لتغطيتها. اغلي الماء ثم تخلصي منه لإزالة أي شوائب.

- أضيفي ماء جديد واغلي الكوارع مرة أخرى لمدة 10 دقائق. تخلصي من الماء واغسلي الكوارع جيدًا.





2. طبخ الكوارع:

- في وعاء كبير، أضيفي الكوارع المغسولة وأضيفي الماء لتغطيتها مرة أخرى.

- أضيفي البصل المفروم، الثوم المهروس، الجزر، الكرفس، ورق الغار، الهيل، وعود القرفة.

- اتركي الخليط يغلي، ثم اخفضي النار واتركيه على نار هادئة لمدة 3 إلى 4 ساعات، حتى تصبح الكوارع طرية تمامًا.





3. التتبيلة:

- بعد أن تنضج الكوارع، أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

- يمكنك إضافة عصير الليمون لإضفاء نكهة منعشة، ولكن هذا اختياري.





4. التقديم:

- قدمي الشوربة ساخنة مع قطع الكوارع في الأطباق.

- زيني الشوربة بالبقدونس المفروم وقدميها مع خبز عربي أو أرز حسب الرغبة.



استمتعوا بشوربة الكوارع الغنية والدافئة مع عائلتكم وأحبائكم في عيد الأضحى،