تشكيل المقاولون العرب وطلائع الجيش في مباراة اليوم بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى المدير الفني عن تشكيل فريقه لمباراه المقاولون العرب والتى ستنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري لبممتاز.

ويضم تشكسل طلائع الجيش الرسمي لمواجهة المقاولون العرب كل من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد سطوحي - عمرو طارق - يسرى وحيد - أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقى - على حمدى - - أحمد سمير.

خط الهجوم: أحمد عبد الرحمن زولا - جودوين شيكا - موسى دياوارا

بينما يضم تشكيل المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش كل من:

في حراسة المرمي: محمود أبو السعود.

في الدفاع: فاروق كابور، أحمد مودي، أمير عابد، جوزيف اوشايا، محمد مجلي.

في الوسط: جواكيم اوجيري، محمد عبد الناصر، امادو انياص، محمود مانجا.

في الهجوم: محمد سالم.

ويتواجد على دكة بدلاء المقاولون العرب أمام طلائع الجيش كلا من: عامر عامر، أسامة النجار، عمر سافيولا، محمد هاني تريكا، عبد الرحمن جبنة، زياد فرج، فراس عايفية، محمود وادي، ياسين ياسر.