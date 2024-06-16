زراعة مليون م2 مسطحات خضراء بدمياط الجديدة بجانب الحديقة المركزية

أعلنت وزارة الإسكان، زراعة أكثر من مليون م2 مسطحات خضراء بدمياط الجديدة بجانب الحديقة المركزية بمساحة 55 فداناً وحدائق أخرى بالمدينة، مؤكدة أن عدد الوحدات المنفذة بالمدينة حتى الآن تجاوز 100 ألف وحدة سكنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، وأن عدد المصانع المنتجة 444 مصنعاً والمصانع تحت الإنشاء 36 مصنعاً هذا بخلاف المنطقة الحرة العامة للاستثمار (شرق ميناء دمياط) بمساحة 190 فداناً.

وناقش عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، وموقف الخدمات المقدمة لسكان المدينة، لتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وزيادة معدلات التنمية، وجذب المواطنين للإقامة بالمدينة، ورفع نسب الإشغال بها، مشيراً إلى أن عدد الوحدات المنفذة بالمدينة حتى الآن، تجاوز 100 ألف وحدة سكنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم زراعة أكثر من مليون م2 مسطحات خضراء بالمدينة بالإضافة إلى الحديقة المركزية بوسط المدينة على مساحة 55 فداناً، وحديقة عامة بمنطقة الساحل بمساحة 7.5 فدان، وأخرى بمركز الحى الرابع بمساحة 3 أفدنة، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية لكل المناطق الخضراء بالمدينة.



كما تم رفع كفاءة وزراعة مدخل الميناء والمدخل الغربى الساحلى، وتم الانتهاء من زراعة وتشجير المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بعدد من المشروعات السكنية، وجارٍ توريد وزراعة أشجار المحاور الرئيسية الداخلية، والطريق الدولى الساحلى.

