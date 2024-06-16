الأبناء ونفقات المعيشة

نفيسة جمال أحمد، مطلقة تركها زوجها منذ سبع سنوات تاركا لها حملا ثقيلا فى مواجهة متاعب الحياة وتربية الأبناء الثلاثة «كريم» 12 سنة طالب فى الصف السادس الابتدائى، و«شروق» 9 سنوات طالبة فى الصف الثالث الابتدائى، و«سيد» 6 سنوات، والزوج كان سائق توكتوك والأسرة ليس لها أى مصدر رزق ثابت تعيش منه سوى معاش ضئيل من تكافل وكرامة 693 جنيها لا يكفى نفقات الحياة ومصروفات الأبناء، وإيجار السكن 650 جنيهاً، والأم ربة منزل وتعانى من انسداد فى شرايين اليد اليمنى والغضروف وتحتاج إلى علاج شهرى.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات ومتاعب الحياة.

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الأم وأولادها فى انتظار الأمل