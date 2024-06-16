الأحد 16 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

في خدمتك

الأبناء ونفقات المعيشة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

نفيسة جمال أحمد، مطلقة تركها زوجها منذ سبع سنوات تاركا لها حملا ثقيلا فى مواجهة متاعب الحياة وتربية الأبناء الثلاثة «كريم» 12 سنة طالب فى الصف السادس الابتدائى، و«شروق» 9 سنوات طالبة فى الصف الثالث الابتدائى، و«سيد» 6 سنوات، والزوج كان سائق توكتوك والأسرة ليس لها أى مصدر رزق ثابت تعيش منه سوى معاش ضئيل من تكافل وكرامة 693 جنيها لا يكفى نفقات الحياة ومصروفات الأبناء، وإيجار السكن 650 جنيهاً، والأم ربة منزل وتعانى من انسداد فى شرايين اليد اليمنى والغضروف وتحتاج إلى علاج شهرى.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات ومتاعب الحياة.

كلام الصورة:

الأم وأولادها فى انتظار الأمل

 

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