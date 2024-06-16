وزارة الرياضة تعلن عن أكثر من 6 آلاف مشروع ومبادرة شبابية في جميع المحافظات

تلقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عدة تقارير من جميع قطاعات الوزارة المعنية بالأنشطة والمبادرات الشبابية والرياضية ما تحقق علي مستوي تنفيذ الأنشطة والمبادرات الشبابية والرياضية وذلك فى ضوء اعتماد الخطة التنفيذية للأنشطة والمبادرات الشبابية والرياضية التى تنطلق مع بداية العام المالي الجديد والذى يبدأ فى الأول من يوليو لعام 2024.

حيث تضمنت التقارير الصادرة فى هذا الشأن عن تم تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع ومبادرة فى جميع المجالات وعلى مستوى جميع المحافظات، في الفترة من عام 2018 وحتي الان وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الأنشطة والفعاليات للشباب والنشء بمختلف المحافظات.



وأتاحت هذه البرامج والأنشطة مشاركة أكثر من 17 مليون فرصة مشاركة على مدار العام من النشء والشباب والفتيات وجميع أفراد الأسرة المصرية، والتى ارتكزت على الاستراتجية الوطنية للشباب والنشء.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتضمن بناء الانسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية وتعزيز وتطوير المشاركات المصريه في البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي.



وحصلت العديد من المبادرات التى نفذتها وزارة الشباب والرياضة على الرعاية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها: أولمبياد الطفل المصري، احتفالية قادرون باختلاف، إبداع للجامعات ــــ مراكز الشباب، منحه ناصر للقيادة الدولية، تصدوا معنا، دوري مراكز الشباب.



وذلك فضلاً عن المبادرات التى تحظى برعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية ومنها: البرنامج القيادي لتمكين الفتاه ريحانة، بداية حلم، اليوم العالمي للمرأة.



*وكذلك المبادرات التى تحظى برعاية دولة رئيس مجلس الوزارء ومنها: بالعربي talent، مهرجان أطفال العالم، مشواري، طور وغير، وملتقى الذكاء الاصطناعي الدولي.



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي المبادرات والأنشطة والمشروعات لدعم تمكين الشباب و تسهم في تأهيله لسوق العمل من خلال برامج لتنمية وتطوير مهارتهم بالإضافة إلي تقديم المشورة المهنية ومنها: بادرات تكنولوجية لتاهيل الشباب لسوق العمل، مشواري، دورات تدريبية وحرفية وتنمية مهارات الشباب، مبادرات تكنولوجية لتاهيل الشباب لسوق العمل، مراكز التنمية الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحدات تطوير الأعمال "رواد النيل" بالتعاون مع البنك المركزي.



ومن برامج تنمية المهارات الثقافية والفنية: احتفالات أوركسترا الشباب والرياضة – الاحتفال بالأعياد القومية – الإحتفال باليوم العالمي للمرأة – الإحتفال باليوم العالمي للشباب، حملات للتوعوية بمفهوم إدارة ومواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ريحانة – بداية حلم – الأندية الثقافية (للنشء – الشباب) بمراكز الشباب، المشروع القومي للتوعية بإنجازات الدولة المصرية تحت شعار "الجمهورية الجديدة"- مسابقة حلم الجمهورية الجديدة، كنوز مصرية - أطفال العالم يلتقون، خطوة نحو حياة أفضل، صالون رؤي الشباب – أهل مصر- مبادرة أخلاقنا – قيم وحياة.



وأيضًا البرامج الخاصة باللياقة البدنية وممارسة الرياضةومنها: بادرة الرياضة أسلوب حياة، مبادرة دراجتك صحتك، دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية لخماسي كرة القدك، المارثونات (الجري – المشي – الدراجات)، ألف حلم ألف بنت، مشروع أولمبياد (الطفل المصري / المحافظات الحدودية)، وبرامج نشر ثقافة التطوع والعمل العام، برامج التشجير، مدن ملونة، اليوم العالمي للشباب – اليوم العالمي للبيئة – إتحضر للأخضر، وتنمية النشء في المناطق البديلة للعشوائيات تحت شعار إبدء معانا.

