زيلينسكي: على الصين أن تتواصل مباشرة مع أوكرانيا بشأن مقترحاتها للسلام

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن على الصين أن تتواصل مع أوكرانيا مباشرة بشأن مقترحاتها للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا بدلا من القيام بذلك عبر وسائل الإعلام.

وأدلى زيلينسكي بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في سويسرا، حيث انعقدت على مدى يومين قمة دولية لبناء توافق حول كيفية إنهاء الحرب.

وقال البيان الختامي للقمة المنعقدة في سويسرا بشأن أوكرانيا، اليوم الأحد، إن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا تسبب معاناة إنسانية ودمارا على نطاق واسع لكن الطريق إلى السلام يحتاج إلى مشاركة جميع الأطراف.

وحظي البيان بدعم معظم الدول التي حضرت القمة ويزيد عددها عن 90 دولة، لكن بعضها لم يوقع على البيان.

وجاء في البيان أن الحرب المستمرة التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا لا تزال تسبب معاناة إنسانية ودمارا على نطاق واسع وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية.

وقال الرئيس الأوكراني إن المشاركين في قمة سويسرا اتفقوا على مواصلة العمل في مجموعات خاصة بعد هذه الفعالية، مضيفا أنه بمجرد أن تصبح خطط العمل من أجل السلام جاهزة، سيكون الطريق مفتوحا لعقد قمة ثانية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن القمة جعلت السلام أقرب لكن السلام الحقيقي لن يتحقق في خطوة واحدة، وإن الطريق إليه يتطلب الصبر والإرادة.

وأضافت بعد المحادثات: نعلم أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق في خطوة واحدة، بل سيكون رحلة.