أندية سيتى كلوب تتزين لاستقبال الأعضاء والعائلات واحتفالات مبهجة بمناسبة عيد الأضحى

مظاهر احتفالية كبيرة ومبهجة شهدتها أندية سيتى كلوب بمختلف فروعها على مستوى الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة واهتمام شركة استادات للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية سيتى كلوب لتقديم أفضل الخدمات لأعضاء وأسر وعائلات سيتي كلوب لقضاء أوقات ممتعة.

تنوعت مظاهر الاحتفال داخل أندية سيتى كلوب فى ظل التجهيزات والمفاجآت التى أعدتها مجموعة أندية سيتى كلوب للأعضاء بهذه المناسبة، وحرصت أندية سيتى كلوب بمختلف المحافظات، على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء مبهجة بين الأعضاء بمختلف الأعمار، بداية من صلاة العيد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الطبية والإحترازية.



واكتست أندية سيتى كلوب بأفرعها المختلفة بمظاهر احتفالية وجمالية، وتزينت لتصبح في أبهى صورة وتم توزيع البالونات والحلوى على الأطفال ، بجانب تخصيص بعض المتطوعين للرسم على وجوه الأطفال في محاولة لبث السعادة فى قلوبهم، فى أجواء رائعة وفريدة من نوعها.

وتجهز أندية سيتى برنامجا احتفاليا على مدار اليوم للأعضاء بمختلف أعمارهم، يشمل احتفالات العرائس ورسم على الوجوه وبند وDJ وألعاب ومسابقات للكبار والصغار.



وتهدف أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة، لذا لا يتوقف دورها عند النشاط الرياضى فقط، لكن يمتد إلى النشاط المجتمعى والعائلى أيضا لتفعيل دور الأسرة وعودة الترابط بين أفرادها في ظل الايقاع السريع للحياة والتطور التكنولوجى.