رئيس مدينة أبو قرقاص يتفقد المجزر الحكومي للتأكد من سير العمل

تفقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، أول ايام عيد الأضحى المبارك، مجزر مدينة ابوقرقاص، وذلك للإطمئنان على سير العمل بالمجزر والتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر ، بناء على توجيهات اللواء الوزير اسامة القاضى محافظ المنيا.

رافق رئيس المركز هشام الضوى نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ، واطمأن رئيس المركز، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.

وشدد رئيس المركز، على حظر ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك ، بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، موجهًا مدير ادارة المخلفات الصلبة، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان أولا بأول.

وأكد رئيس المركز، جاهزية مجازر مركز ابوقرقاص الحكومية، لإستقبال أضاحي المواطنين مجانا، مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخلها، للكشف على الماشية قبل الذبح، وتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وكذلك الإستعدادات لإستقبال أهالي المركز خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتوفير استراحات استقبال وكافة وسائل الراحة.

وأشار رئيس المركز، إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للوحدة المحلية بمركز ابوقرقاص، تعمل بكامل طاقتها وتستعد لإستقبال الأضاحي، منوها بأنه تم تطوير المجازر الحكومية بمركز أبوقرقاص لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشد رئيس المركز، المواطنين بالإبتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها والشوارع ، والإلتزام بالذبح في المجازر ، والتي ستفتح بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد ، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، ولتحقيق مظهر حضاري لائق بمركز ابوقرقاص خلال عيد الأضحى المبارك .

ووجه رئيس المركز، غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص، بالتواصل المستمر مع غرفة عمليات الطب البيطري ، لمواجهة أي أزمات وتلقي أي شكاوى أو بلاغات عن أي مخالفات ، خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق ، مع وجود نوبتجيات بإدارة الطب البيطرية تعمل على مدار اليوم .