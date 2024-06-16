قائد سابق بجيش الاحتلال: إسرائيل بحاجة إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين

قال اللواء المتقاعد، غي تسور، قائد القوات البرية ورئيس شعبة التخطيط الإسرائيلي السابق، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب حتى لا تسقط حكومته.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع والا الإسرائيلي، أن أي عمل عسكري لا بد أن يكون له هدف سياسي، مؤكدا ان إسرائيل بحاجة إلى إنهاء الحرب في غزة، وإعادة المحتجزين.

وتابع تسور: إنجازاتنا في غزة تتدهور متسائلا: هل سمع أحد نتنياهو يتحدث عن وجهة نظر استراتيجة للدولة؟

وقال المسؤول الإسرائيلي السابق: نتنياهو يفضل مصالحه الخاصة على مصالح الدولة، لذلك لن نستطيع هزيمة حماس في هذه الحرب، مضيفا أن عدم عودة المحتجزين سقطة أخلاقية لا يمكن لدولة إسرائيل أن تتحملها.

