ارتفاع أجور المسؤولين التنفيذيين في الولايات المتحدة بأسرع معدل منذ 14 عامًا

تتزايد أجور أصحاب العمل في الولايات المتحدة بأسرع معدل منذ 14 عاما على الأقل، وفقا لأرقام جديدة يقول النقاد إنها توضح كيف أن حزم المكافآت المتضخمة، مثل حزمة إيلون موسك، قد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية.

حتى الآن في عام 2024، ارتفع متوسط ​​أجر الرؤساء التنفيذيين في الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 12 في المائة، وفقا لشركة آي إس إس، وهي جزء من خدمات المستشارين المؤسسيين للمساهمين المؤسسيين. ويقارن ذلك بزيادة سنوية قدرها 4.1 في المائة في نمو الأجور في الولايات المتحدة، وفقا للأرقام الرسمية.



حقق " ماسك " هذا الأسبوع فوزا مؤكدا في تصويت المساهمين على حزمة خيارات الأسهم التي تبلغ قيمتها 56 مليار دولار - وهي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

إن فوز " ماسك " - التصويت الذي تم التصديق عليه على حزمة الأجور التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2018 - يرسل للمسؤولين التنفيذيين رسالة مفادها أن "السماء هي الحد هنا"..."يمكنك أن تكسب بقدر ما تريد"، وفقا لويليام جورج، رئيس لجنة التعويضات السابق في مجلس إدارة شركة إكسون والرئيس التنفيذي السابق لشركة مدترونيك.

وقال جورج إن رواتب المسؤولين التنفيذيين "خرجت عن نطاق السيطرة". "سيؤدي هذا إلى مزيد من الانقسام في بلادنا بين من يملكون ومن لا يملكون. وهذا مصدر قلق كبير بالنسبة لي لأنني أعتقد أنه سيكون هناك فقدان للثقة [في الشركات]".

قال روبن فيراكوني، الرئيس التنفيذي لشركة فارينت أدفازورز، وهي شركة استشارية في مجال الأجور، إن جوائز الأجور التنفيذية المزدهرة كانت مدفوعة إلى حد كبير "بالشركات التي ترغب في منع مديريها التنفيذيين من تلقي مكالمات هاتفية من لجان البحث (المنافسة)".

تعتبر حزمة رواتب " ماسك " غير عادية بالنسبة لرئيس تنفيذي، لأنها تشتمل على خيارات أسهم مرتبطة بأهداف طموحة للغاية، بما في ذلك القيمة السوقية والإيرادات. وقالت إن عدداً قليلاً من المديرين التنفيذيين الآخرين قد يخاطرون بكامل رواتبهم فيما يسمى بجوائز "Moonshot".

تعد شركات Peloton، وNikola، وLendingTree، وPaycom Software من بين عدد قليل من الشركات التي عرضت على رؤسائها التنفيذيين منح أسهم ضخمة فقط لكي يروا أسعار أسهمها تنخفض.

قال جورج إنه يشعر "بخيبة الأمل" من كبار المستثمرين، مثل "بلاك روك" و"فانجارد"، الذين "لا يتدخلون" ضد تعويضات الأجور المفرطة للتنفيذيين.

صوتت كل من BlackRock وVangguard، أكبر المستثمرين المؤسسيين في Tesla وأكبر مديري الأصول في العالم، لصالح حزمة رواتب Musk البالغة 56 مليار دولار يوم الخميس. وقد وافق الثنائي لسنوات بأغلبية ساحقة على المكافآت التنفيذية. في عام 2023، دعمت شركة فانجارد 96 في المائة من أصوات الأجور في جميع الشركات، وفقا لشركة ديليجنت. ودعمت شركة بلاك روك 91 في المائة من أصوات الأجور هذه.

تظهر بيانات ديليجنت أن كلا من شركتي بلاك روك وفانجارد تدعمان عادة ما لا يقل عن 90 في المائة من حزم الأجور في الشركات الأمريكية كل عام. لم يفشل سوى 1 في المائة من أصوات الرواتب المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حتى الآن هذا العام، وفقا لشركة المحاماة سوليفان وكرومويل.

استجاب ممثلو شركتي BlackRock وVangguard لطلبات التعليق من خلال الإشارة إلى سياسات التصويت على الأجور الخاصة بهم، والتي تهدف إلى مواءمة الأجور مع الأداء.

"هناك تأثير معدي فيما يتعلق بأجور المسؤولين التنفيذيين. وقالت جيل فيش، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا: “يبدو أن حزمة الأجور الكبيرة تولد أخرى”. ولكن بعد تصويت ماسك، قالت: "لا أعتقد أن هناك تأثير عدوى كبير هنا".

"تصويت المساهمين سيبعث حتمًا برسالة مختلطة"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الشركة تنظر إلى الوراء فيما يتعلق بالأجور الممنوحة في عام 2018، وأن ماسك هو رئيس تنفيذي "يندرج في فئة بمفرده".

"سيكون من الصعب حقا أن ننظر إلى ما هو عليه التصويت ونقول إنني أعرف ما سيعنيه ذلك بالنسبة لبعض المسؤولين التنفيذيين الآخرين".