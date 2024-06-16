مارك زوكربيرج يبني مجمعًا ضخمًا من 7 مباني في بحيرة تاهو

لسنوات، كان الناس يتساءلون عما يفعله مارك زوكربيرج في بحيرة تاهو، لدينا أول دليل لدينا.

ويخطط الرئيس التنفيذي لشركة Meta لبناء مجمع مكون من سبعة مباني مساحته 75 ألف قدم مربع على الشاطئ الغربي للبحيرة، وفقًا لوثائق التخطيط التي اطلع عليها موقع SFGate الإخباري في كاليفورنيا.

بدأ زوكربيرج في وضع الأساس في ديسمبر 2018، عندما اشترى عقارًا بمساحة 3.5 فدان من عائلة المصرفي الاستثماري الراحل روبرت كويست مقابل 22 مليون دولار. وفي الشهر التالي، اشترى عقارًا آخر مجاورًا مقابل 37 مليون دولار.

واشتملت مجموعة Quist، التي تسمى أيضًا Carousel Estate، على رصيف مناسب ليخت كبير ومنزل به سبع غرف نوم، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن Zillow. العقار المجاور، المعروف باسم Brushwood Estate، كان يحتوي على منزل به ست غرف نوم وخمسة حمامات ونصف حمامين.

ومع ذلك، تبدو هذه المواصفات غير ذات صلة، لأن زوكربيرج بدأ في هدم المنازل، وفقًا لـ SFGate.

وفقًا لمتتبع الطرود في بحيرة تاهو، تم اعتبار العقار الذي يخطط لبنائه "منطقة مشروع". ذكرت SFGate أن خطاب عام 2022 من وكالة تاهو للتخطيط الإقليمي (TRPA) المُرسل إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة المستخدمة لشراء العقارات، Golden Range LLC، أعطى زوكربيرج الموافقة على هدم Carousel Estate.

يمهد الهدم الطريق لمجمع زوكربيرج المخطط له والمكون من سبعة مباني. سيكون السكن الرئيسي عبارة عن هيكل مساحته 20 ألف قدم مربع ويبلغ ارتفاعه 35 قدمًا، حسبما أفادت SFGate من وثائق التخطيط.



ذكرت SFGate أن بناء آخر تمت الموافقة عليه من قبل TRPA، يضم طابقًا وصالة ألعاب رياضية وبوابة حراسة ومكتبًا ودار ضيافة. وأظهرت نفس الوثائق أن العقار سيشمل أيضًا حفر النار والجسور ومسارات المهاد.

يستطيع زوكربيرج إضافة عقار تاهو إلى محفظته العقارية الواسعة بالفعل. ويمتلك مجمعًا آخر في بالو ألتو، كاليفورنيا، وأكثر من 1200 فدان من الأراضي في هاواي. وفي أبريل/نيسان، قدرت BI قيمة ممتلكات زوكربيرج العقارية بنحو 200 مليون دولار.

تقع بحيرة تاهو وسط مناظر طبيعية خلابة للجبال والغابات، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات للعديد من أثرياء كاليفورنيا. تنتشر فيها منتجعات التزلج الفاخرة والمنازل التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، كما أنها واحدة من أكثر أسواق العقارات تميزًا وطلبًا في الولايات المتحدة.

يمتلك الملياردير مؤسس شركة أوراكل، لاري إليسون، وكارداشيانز، والمغنية ليزا مينيلي، منازل في المنطقة في وقت ما.