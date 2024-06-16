تسليم 20 ألف سيارة شاومي SU7

أعلنت الشركة أن شركة Xiaomi سلمت هاتفها رقم 20000 SU7 في 13 يونيو، أي بعد شهرين ونصف من إطلاقه في 28 مارس. وتتوقع شركة Xiaomi تسليم 120 ألف وحدة من SU7 في عام 2024

على الرغم من تحديات الإنتاج في مصنعها الجديد في بكين، قامت شركة Xiaomi بتسليم 20.000 سيارة SU7 خلال 77 يومًا منذ إطلاقها، أي ما يعادل 260 سيارة في المتوسط ​​كل يوم. ومع ذلك، تشمل هذه الأرقام حوالي 5000 نسخة من SU7s Founders Edition، والتي تم تجميعها قبل 28 مارس.

أعلنت شركة Xiaomi أيضًا أنها تتوقع أن تتجاوز عمليات تسليم الوحدات 10000 وحدة في يونيو. في شهر مايو، باعت الشركة الاستهلاكية العملاقة 8,646 سيارة SU7. "بالأمس، تجاوزت عمليات التسليم التراكمية لـ Xiaomi SU7 20000. أنا أقدر دعمكم، ”نشرت Xiaomi على Weibo يوم الجمعة.

تقدم سيارة SU7 سيدان (انظر المواصفات) ثلاثة إصدارات: Standard، وPro، وMax، بأسعار تبدأ من 29,700 دولار أمريكي، و33,900 دولار أمريكي، و41,300 دولار أمريكي، على التوالي. يبلغ مدى القطع العلوي 800 كيلومتر وقوة 495 كيلو واط (663 حصان). كالعادة بالنسبة لشركة Xiaomi، أثار SU7 الكثير من الضجيج في الصين، مما أدى إلى 50000 طلب مسبق في 27 دقيقة بعد الإطلاق.

بدأت عمليات تسليم الإصدارات القياسية وMax في 3 أبريل، بينما بدأت عمليات تسليم SU7 Pro في مايو. في 15 مايو، أعلنت شركة Xiaomi EV عن تسليمها رقم 10000 من طراز SU7.

على الرغم من شعبيتها، تواجه SU7 مشكلات تتعلق بالقدرة الإنتاجية. وفقًا لموقع Xiaomi الإلكتروني، يحتاج العملاء إلى الانتظار لمدة 30 أسبوعًا للطراز القياسي و35 أسبوعًا للطراز Max.

في الأسبوع الماضي (W23)، شهدت تسجيلات السيارات في الصين لـ Xiaomi SU7 2100 وحدة، بانخفاض من 2200 في الأسبوع السابق و2700 في الأسبوع السابق.



يتم طرح Xiaomi SU7 خارج خط الإنتاج في بكين.

وأثارت المخاوف بشأن انخفاض المبيعات رد فعل من إدارة شركة Xiaomi. أكد وانغ هوا، المدير العام لقسم العلاقات العامة في مجموعة Xiaomi، أنه بينما تتزايد أحجام الطلبات، فإن قدرة التسليم متوترة بسبب القدرة المحدودة لمراكز التسليم، محاولًا التأكيد على أن المشكلة تكمن في جانب القدرة على الإنتاج والتسليم، وليس في الطلب. جانب.

وللتخفيف من هذه المشكلات، بدأت شركة Xiaomi الإنتاج بنظام النوبتين في شهر يونيو في مصنعها في بكين. علاوة على ذلك، في 7 يونيو، تم الإبلاغ عن أن مصنع سيارات Xiaomi كان يقوم بتوظيف المزيد من العمال لتحقيق أهداف التسليم السنوية.