طريقة عمل الكنافة بصوص الفراولة لضيافة عيد الأضحى

تعتبر الكنافة من الحلويات التي لا يُمكن مقاومتها في أي مناسبة، وفي عيد الأضحى تكون الحلويات جزءاً أساسياً من اليوم، لذا نقدم لك طريقة تحضير كنافة شهية بصوص الفراولة، لتضيف لمسة مميزة وطعم لذيذ إلى مائدتكم في هذا العيد.





كنافة بالفراولة

طريقة عمل الكنافة بصوص الفراولة

المكونات:

- 250 غرام الكنافة الناعمة

- 150 غرام زبدة ذائبة

- 200 غرام فستق مجروش

- 200 غرام فراولة مقطعة إلى قطع صغيرة

- 1/2 كوب سكر

- 1/4 كوب ماء

- 1/2 ملعقة شاي عصير ليمون

طريقة التحضير

1. قومي بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية.

2. في وعاء كبير، اخلطي الكنافة مع الزبدة الذائبة جيداً حتى تتشرب الكنافة بالزبدة.

3. ضعي نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بالزبدة، وقومي بتوزيعها بشكل متساوٍ.

4. قومي برش الفستق المجروش فوق الكنافة.

5. ضعي الكمية المتبقية من الكنافة فوق الفستق وقومي بتوزيعها بشكل متساوٍ.

6. اخبزي الكنافة في الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تتحمر قليلاً.

7. في وعاء صغير، ضعي الفراولة، السكر، والماء، واتركيها على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة 10 دقائق.

8. أضيفي عصير الليمون إلى صلصة الفراولة وقلبيها جيداً حتى تتجانس.

9. اسكبي صلصة الفراولة فوق الكنافة بعد أن تبرد قليلاً.

10. قدمي الكنافة بصوص الفراولة ساخنة أو باردة.