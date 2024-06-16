حفلات عيد الأضحى 2024| تامر حسني في الشيخ زايد.. غدا

يلتقي الفنان تامر حسني جمهوره، غدا، في مدينة الشيخ زايد، ضمن فعاليات حفلات عيد الأضحى المبارك، والتي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي على مختلف مسارح الدول العربية

يقام حفل تامر حسني في 17 يونيو القادم، داخل أحد المتنزهات الشهيرة في مدينة الشيخ زايد، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كان قد طرح تامر حسني حديثًا كليب “ماوحشتكيش”، الذي سجل أكثر من 27 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش عندك خلاص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان وضحكتك بين الحروف إسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحده تانيه غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش عندك خلاص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه”.

أغنية مع السلامة يا مدرستي من كرنفال المدارس

بجانب أغنية “مع السلامة يامدرستي”، التي قدمها ضمن كرنفال المدارس الذي أطلقه احتفالا باسنتهاء الموسم الدراسي، وحققت أكثر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “مع السلامه يا مدرستي مع السلامه يا كراستي مع السلامه يا فصلي الجميل هتوحشيني يا مدرستي مع السلامه يا أستاذي مع السلامه يا أستاذتي ناجحين والفرح كبير ومحققين الأماني ونشوفكم على خير بعد سنه هنا من تاني على أحلى أيام وصحه وسلام 2x يا صاحبي اوعى تنساني أنا هستغلك يا أجازتي ومش هضيع أنا وقتي أيوه هلعب كتير وبرضو هصمم أنجح في رياضتي وهنمّي كل إهتماماتي وطموحاتي وأقوي إرادتي ناجحين والفرح كبير ومحققين الأماني ونشوفكم على خير بعد سنه هنا من تاني 2x على أحلى أيام وصحه وسلام 2x يا صاحبي اوعى تنساني”.