الأحد 16 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير السياحة يتابع انتهاء الحجاج من أداء المناسك بعرفة ويطمئن على النفرة للمزدلفة بنجاح

بوابة الوفد الإلكترونية

 

*وزارة السياحة والآثار:*

-  *نجاح تصعيد كامل حجاج السياحة إلى عرفات ... وهم الآن مقيمين بالمزدلفة*

بمرافقة وتحت إشراف لجان بعثة الحج الرسمية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً في المملكة العربية السعودية، برئاسة  سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، انتهى، مساء اليوم، جميع حجاج السياحة من أداء مناسك الحج بعرفة، وهم الآن مقيمين بمزدلفة للمبيت بها، ومن ثم التوجه إلى منى لرمى جمرات العقبه الكبرى، وذلك بمرافقة مشرفى شركات السياحة.

ومن جانبه، يحرص، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على التواصل اليومي مع بعثة الوزارة، لمتابعة والطمأنة على أحوال حجاج السياحة وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر، حيث أجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بالبعثة للاطمئنان على قيام جميع الحجاج من أداء مناسك الحج بعرفة.

وحرص  الوزير على الإطمئنان على نفرة حجاج السياحة للمزدلفة بنجاح، مثمناً على جهود أعضاء بعثة الوزارة وما يبذلونه من قصارى الجهد لخدمة حجاج بيت الله الحرام من حجاج السياحة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي أنه تم التأكد بالتنسيق والمتابعة مع مشرفي الشركات السياحية من جاهزية الحافلات التي تنقل الحجاج لمزدلفة والتي كانت موجودة بمواقف السيارات التي تم توفيرها بجانب المخيمات.

وقد تأكدت وزارة السياحة والآثار من نجاح تصعيد كامل حجاج السياحة البالغ عددهم 25223 حاج هذا العام، وذلك من خلال اللجان الميدانية التي تغطي كافة مكاتب خدمات الطوافة بمشعر عرفات لتقوم بالتدخل وإنهاء أي مشاكل قد تطرأ أثناء التسكين بالمخيمات، أو بالخدمات التي سبق التعاقد عليها.  

وقد حرصت لجان بعثة الوزارة، على التواجد بشكل دائم بجميع المخيمات المتواجد بها حجاج السياحة بعرفات، والمرور والاطمئنان على الحجاج وتذليل العقبات التى قد تعترضهم والعمل على راحتهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وذلك بواقع لجنة بمخيم المميز، ولجنتين بمخيمات الخمس نجوم، ولجنتين بمخيمات البري، وأربع لجان بمخيمات الاقتصادى، بالإضافة الى غرفة العمليات الرئيسية التى تقوم بالتنسيق بين اللجان والمتابعة العامة لكل المخيمات وتقديم الدعم اللازم لهم.

ومن المقرر أن تتواجد هذه اللجان أيضاً بمخيمات منى.
 

1000137953
1000137953
1000137951
1000137951
1000137947
1000137947
1000137941
1000137941
1000137949
1000137949
1000137943
1000137943
1000137939
1000137939
1000137937
1000137937
1000137935
1000137935
1000137932
1000137932
1000137929
1000137929
1000137927
1000137927
1000137925
1000137925
الجريدة الورقية