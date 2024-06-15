بيل جيتس يكشف عن رياضته المفضلة: تجعلني أكثر لياقة يومًا بعد يوم

قال بيل جيتس إنه أصبح يلعب التنس أكثر فأكثر لأن هذه الرياضة تجعله أقوى. جاء رد المؤسس المشارك لشركة Microsoft على استفسار طرحه نيخيل كاماث في أحدث بث صوتي له. سأل نيخيل كاماث سر اللياقة البدنية لبيل جيتس قائلا: "أنت تبدو أكثر لياقة مما أتذكر رؤيتك في المرة الأخيرة".



أجاب بيل جيتس: “لقد لعبت المزيد من التنس والقليل من كرة المخلل. كما أنني أتناول الفيتامينات لأنه لا يوجد أي جانب سلبي”.

في وقت سابق، شارك الملياردير أنه يلعب كرة البينج بونج التي تم إنشاؤها في الستينيات من قبل عدد قليل من الأصدقاء الذين كانوا يشعرون بالملل ويبحثون عن نشاط جديد. لقد كتب في GatesNotes، "لذا، عثروا على شبكة، وكرة ويفل، وبعض مضارب البينج بونج، وأنشأوا لعبة في ملعب كرة الريشة القديم يمكن لجميع أفراد الأسرة اللعب معًا."



وأضاف: "ألعب التنس كثيرًا، لكن التدرب على التدريبات مع مدربك أو مواجهة صديق أمر مختلف. إنه أمر آخر أن تلعب أمام 16000 شخص في ساحة كرة السلة. إذا فكرت كثيرًا أو تركت عضلاتك تتوتر، فسينتهي بك الأمر إلى تسديد ضربات سيئة، مما يجعلك أكثر توترًا، وفجأة تجد نفسك عالقًا في حلقة مفرغة.