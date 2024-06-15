رسالة من بيل جيتس لمتخصصي التكنولوجيا حول الذكاء الاصطناعي

في الحلقة الأولى من سلسلة البودكاست الجديدة لمؤسس Zerodha Nikhil Kamath "People by WTF"، شارك بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة Microsoft، أفكاره حول مستقبل الذكاء الاصطناعي (AI) وتأثيره المحتمل على مختلف الصناعات، وخاصة هندسة البرمجيات. ومع اعترافه بالقوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، طمأن جيتس المستمعين أنه من غير المرجح أن يحل محل مهندسي البرمجيات في أي وقت قريب.

قال: "الشيء المذهل في هذه التكنولوجيا هو أننا نعلم أنها يمكن أن تساعد في المجالات الرئيسية، ونعلم أنها يمكن أن تخلق معلمين تعليميين. لقد شهدنا العديد من المشاريع في الهند والولايات المتحدة التي تظهر نتائج عظيمة. الإمكانات لا تصدق إذا علمنا، كل ما فعله هو جعل الوظائف أكثر إنتاجية"، مسلطًا الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث ثورة في التعليم وتعزيز الإنتاجية.

وفي معرض تناوله للمخاوف بشأن احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إزاحة مهندسي البرمجيات، نفى جيتس هذه المخاوف ووصفها بأنها "مثيرة للقلق". وأكد: "ما زلنا بحاجة إلى مهندسي البرمجيات هؤلاء لأننا لن نتوقف عن الحاجة إليهم". ويأتي هذا الطمأنينة بمثابة ارتياح للكثيرين في صناعة التكنولوجيا القلقين بشأن الأمن الوظيفي وسط التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، أقر جيتس بإمكانية وصول الذكاء الاصطناعي إلى مستوى يمكن أن يحل فيه محل جميع الوظائف، لكنه يعتقد أن هذا السيناريو غير مرجح خلال العقدين المقبلين. وأضاف: "على الرغم من أنني لست متأكدًا من ذلك"، مشيرًا إلى أن التأثير طويل المدى للذكاء الاصطناعي لا يزال غير مؤكد.