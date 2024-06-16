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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رئيس الوزراء اللبناني يستقبل عمرو دياب قبل الحفل.. صورة

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الفنان عمرو دياب قبل إقامة حفله بالعاصمة بيروت. 

 

يقام الحفل على أحد المسارح الكبرى بالعاصمة، وتم نفاد التذاكر بالكامل بعد ساعات قليلة من طرحها. 

عمرو دياب مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي

جاءت تحضيرات مسرح حفل عمرو دياب في لبنان على نطاق واسع وكتبت حروف اسمه بأضواء صغيرة لإضاءتها ليلًا مع وقوفه على المسرح.

 

طرح عمرو دياب حديثًا أغنيتي “الطعامة، تتحبي” خلال اسبوع واحد ، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب ”.

 

أغنية الطعامة..فريق العمل وكلماتها 

أغنية الطعامة من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها "وتقول كلماتها “روحي ليك إنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديا مانا حياتي لاقيتها بتصفصف علي حبيبي وروحي وعينيا أموت أموت أنا في الطعامه ديا في حاجه بينا حلوة بتريح في المقابلة باينة اهي عليا عايز افسر تاني واوضح ده انت عامل حالة مزاجية أموت أموت أنا في الطعامه ديا على شفايفك سيل عسل نقط لون عيونك جه وقضى عليا ماهو طبيعي لو الشجر سَقط عالخد تفاح دي جاذبية أموت أموت أنا في الطعامه ديا”

أغنية تتحبي.. فريق العمل وكلماتها 

أما “تتحبي” فمن  كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، وتقول كلماتها “الدلع يِتشال له ناسه والهّنا بقىّ ليكى حصري والجمال أنتى أساسه حاصري قلبى وعينى حاصري مش ها أبالغ ف المزايا مش ها أعِد وأقول ياعينى شوفى نفسك ف المرايا شوفي وإنتى هاتُعذُريني تتحبى .. تتعشقي أه حرام تتعبى أو تشقي تتهني .. تتمني تتطلُبى طلباتِك مني هو مين يفلت يا ويله ؟ اللى عينيك جت ف عينيه وأنتى واقفه بتِسحريلهُ عاللى شايفهُ الله يعينه واللى مالهوش في الشقاوة لو شافِك يتشاقىّ عادي يانهار أبيض ع الحلاوة القمر طل الليلادي”.

 

 

 

 

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