بيل جيتس يتجه نحو الطاقة النووية

قد يأتي الذكاء الاصطناعي لوظائفنا يومًا ما، ولكن قبل أن يحدث ذلك، ستحتاج مراكز البيانات التي يعتمد عليها إلى الكثير من الكهرباء.

إذًا كيف يمكننا تزويدها بالطاقة وملايين المنازل والشركات الأمريكية دون توليد المزيد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟

يراهن مؤسس شركة مايكروسوفت والملياردير والمستثمر بيل جيتس على أن الطاقة النووية هي المفتاح لتلبية تلك الحاجة – وهو ينفق أمواله الخاصة لمحاولة تحقيق ذلك.

واستثمر جيتس مليار دولار في محطة للطاقة النووية بدأ العمل بها في كيميرر بولاية وايومنج هذا الأسبوع. وستكون المنشأة الجديدة، التي صممتها شركة تيرا باور التي أسسها جيتس، أصغر من محطات الطاقة النووية الانشطارية التقليدية، ومن الناحية النظرية، أكثر أمانا لأنها ستستخدم الصوديوم بدلا من الماء لتبريد قلب المفاعل.

وتقدر شركة TerraPower أنه يمكن بناء المحطة بتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار، وهو ما سيكون صفقة رابحة بالمقارنة مع المشاريع النووية الأخرى التي تم الانتهاء منها مؤخرًا في الولايات المتحدة. وقد كلف مفاعلان نوويان تم بناؤهما من الصفر في جورجيا ما يقرب من 35 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء محطة TerraPower بحلول عام 2030.

جلس جيتس لإجراء مقابلة في مقر الإذاعة الوطنية العامة (NPR) مع مضيف Morning Edition ستيف إنسكيب لمناقشة استثماراته في الطاقة النووية التي تقدر بمليارات الدولارات - وكيف ينظر إلى فوائد وتحديات الذكاء الاصطناعي، الذي قد يزوده المصنع الذي يدعمه بالطاقة يومًا ما.

نص الحوار..

ستيف إنسكيب: اسمحوا لي أن أسأل عن مجموعتين تحتاجان إلى إقناعهما، إحداهما متشككة منذ فترة طويلة في سلامة الطاقة النووية، بما في ذلك المجموعات البيئية، والأشخاص الذين سيمارسون الضغط على بعض القادة السياسيين الذين تقصدهم. لقد تم الاجتماع هنا في واشنطن. هل أنت مقتنع أنه يمكنك تقديم قضية تقنعهم؟

بيل جيتس: حسنًا، بالتأكيد. حالة الأمان لهذا التصميم قوية بشكل لا يصدق فقط بسبب الآليات السلبية المعنية. لقد ظل الناس يتحدثون عن ذلك منذ 60 عامًا، أن هذه هي الطريقة التي يجب أن تعمل بها هذه الأشياء.

يعني إذا انكسر فإنه يبرد.

بالضبط.

ليس من الضروري أن يحدث شيء ما لتبريده.

لا يوجد ضغط مرتفع على المفاعل. لا شيء يدفعك للخروج. الماء، عند تسخينه، يخلق ضغطًا مرتفعًا. وليس لدينا ضغط مرتفع ولا حاجة لأنظمة معقدة لضمان السلامة. إن اللجنة التنظيمية النووية هي الأفضل في العالم، وسوف يستجوبوننا ويتحدوننا. وهذا رائع. هذا كثير مما ستدور حوله السنوات الست المقبلة.

يقوم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بالترويج للطاقة النووية والاستثمار فيها وهو مرتبط بشركة طرحت أسهمها في السوق وانخفضت أسهمها على الفور. تم إلغاء مشاريع أخرى بدأت تبدو باهظة الثمن في السنوات الأخيرة. هل تستطيع إقناع الأسواق؟

حسنًا، المفاعلات الحالية باهظة الثمن. هناك شركات تعمل على الانشطار وهناك شركات تعمل على الاندماج. الانصهار أبعد من ذلك. آمل أن ينجح ذلك. آمل أن يكون منافسًا كبيرًا للانشطار النووي TerraPower على المدى الطويل. وعلى عكس المفاعلات السابقة، فإننا لا نطلب من دافعي الضرائب في منطقة جغرافية معينة ضمان التكاليف. إذن هذا المفاعل، كل تكاليف بنائه تقع على عاتق الشركة الخاصة، TerraPower، والتي أنا أكبر مستثمر فيها. ولأسباب استراتيجية، تساعد حكومة الولايات المتحدة في تغطية التكاليف الأولى من نوعها.

وتقوم وزارة الطاقة الأمريكية بتمويل نصف تكاليف مشروع تيرا باور، والتي تشمل تكلفة تصميم وترخيص المفاعل، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأتساءل عما إذا كان يمكنك الموافقة تحدث إلى مستثمر عادي وقل له: "هذه مخاطرة جيدة. هل ستؤتي ثمارها في إطار زمني معقول؟"

كما تعلمون، نحن لا نختار طرح هذه الشركة للاكتتاب العام، لأن فهم كل هذه القضايا معقد للغاية. سيكون العديد من مستثمرينا مستثمرين استراتيجيين يرغبون في توريد المكونات، أو يأتون من دول مثل اليابان وكوريا، حيث مصادر الطاقة المتجددة ليست سهلة بسبب الجغرافيا. ولذا فهم يريدون أن يتحولوا إلى اللون الأخضر تمامًا. وسوف تحتاج هذه الدول، حتى أكثر من الولايات المتحدة، إلى الأسلحة النووية للقيام بذلك.

ما العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية؟

حسنًا، أعتقد أن الناس يريدون الابتكار ليوفر لنا كهرباء أرخص وفي نفس الوقت يجعلها نظيفة. الأشخاص المتفائلون بشأن الابتكار في البرمجيات والذكاء الاصطناعي يجلبون هذا التفاؤل إلى الأشياء الأخرى التي يقومون بها. ومع ذلك، هناك اتصال مباشر أكثر، وهو أن مراكز البيانات الإضافية التي سنقوم ببنائها تبدو وكأنها ستتحمل حملًا إضافيًا بنسبة 10٪ للكهرباء. لم تعد الولايات المتحدة بحاجة إلى الكثير من الكهرباء الجديدة، ولكن مع ظهور مجموعة متنوعة من الأشياء، من السيارات الكهربائية والحافلات إلى مضخات الحرارة الكهربائية إلى تدفئة المنازل، فإن الطلب على الكهرباء سوف يرتفع كثيرًا. والآن تضيف مراكز البيانات هذه إلى ذلك. لذا تبحث شركات التكنولوجيا الكبرى عن كيفية المساعدة في تسهيل المزيد من الطاقة، حتى تتمكن مراكز البيانات هذه من تلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

كيف تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري

أنا مهتم بمعرفة ما إذا كنت ترى الذكاء الاصطناعي كشيء من المحتمل أن يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل، وهو شيء قد تفكر فيه كفاعل خير.

حسنًا، أعتقد أن المجالين الأكثر اهتمامًا برؤية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة هما الصحة والتعليم. كنت في نيوارك، نيوجيرسي، وشاهدت مؤخرًا أكاديمية خان للذكاء الاصطناعي التي تسمى خانميغو يتم استخدامها في دروس الرياضيات، وقد تأثرت كثيرًا بكيفية استخدام المعلمين لها للنظر في البيانات، وتقسيم الطلاب للحصول على دروس خصوصية على مستوى طفل في الخلف أو طفل في الأمام.

عندما أحصل على فاتورة طبية أو تشخيص طبي، أضعه في الذكاء الاصطناعي وأطلب منه شرحه لي. كما تعلمون، إنه أمر لا يصدق في ذلك. وإذا نظرنا إلى بلدان مثل أفريقيا حيث النقص في الأطباء أكثر دراماتيكية مما هو عليه في الولايات المتحدة، فكرة أننا نستطيع الحصول على المزيد من النصائح الطبية للنساء الحوامل أو أي شخص يعاني من الملاريا، فأنا متحمس للغاية. ومن ثم فإن دفعها للأمام بشكل مناسب في هذين المجالين أرى أنه مفيد تمامًا.

هل فهمت ما كنت أسأله عن تركيز السلطة؟

قطعاً. هذا مجال تنافسي للغاية. أعني أن Google تقوم بعمل رائع. ميتا. أمازون. ولا يبدو أن هناك مبلغًا محدودًا من المال للشركات الناشئة الجديدة في هذا المجال. أعني أن إيلون ماسك جمع للتو 6 مليارات دولار. يبدو الأمر كما لو كان الإنترنت في عام 2000. الحواجز أمام الدخول منخفضة للغاية، مما يعني أننا نتحرك بسرعة.

والأمر الآخر يتعلق بتركيز السلطة... هل تقلق بشأن المزيد من الأموال للمستثمرين ووظائف أقل للناس العاديين؟ هل يمكنهم الحصول على تقنية الذكاء الاصطناعي الرائعة هذه، لكن ليس لديهم وظيفة؟

أنا قلق بشأن ذلك. في الأساس، إذا قمت بزيادة الإنتاجية، فمن المفترض أن يمنحك ذلك المزيد من الخيارات. نحن لا نسمح للروبوتات بلعب البيسبول. نحن لن نكون مهتمين بذلك أبدًا. إذا أصبحت الروبوتات جيدة حقًا، وأصبح الذكاء الاصطناعي جيدًا حقًا، فهل سنرغب في بعض النواحي، فيما يتعلق بخلق فرص العمل، في وضع قيود على ذلك، أو فرض ضرائب على هذه الأشياء؟ لقد أثرت ذلك في الماضي. إنهم ليسوا جيدين بما يكفي حتى الآن لإثارة هذه القضايا. لكن كما تعلمون، على سبيل المثال، في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، يمكن أن يكونوا جيدين بما فيه الكفاية.

لكن في الوقت الحالي، أملك هو ألا يحل الذكاء الاصطناعي محل وظيفتي. إنه يجعلني أكثر إنتاجية في الوظيفة التي أمارسها بالفعل.

حسنًا، هناك عدد قليل من الوظائف التي ستحل محلك تمامًا كما فعلت أجهزة الكمبيوتر. في معظم الأمور اليوم، يعد الذكاء الاصطناعي بمثابة طيار مساعد، فهو يزيد من إنتاجيتك. ولكن إذا كنت شخصًا داعمًا، وتستقبل مكالمات الدعم وتكون إنتاجيتك مضاعفة، فإن بعض الشركات ستأخذ هذه الإنتاجية وتجيب على المزيد من المكالمات وتتمتع بجودة إجابة أكبر. ستحتاج بعض الشركات إلى عدد أقل من الموظفين، مما يؤدي الآن إلى تحرير العمالة للقيام بأشياء أخرى. هل يذهبون ويساعدون في تقليل حجم الفصل أو مساعدة المعاقين أو مساعدة كبار السن؟ إذا تمكنا من إنتاج المزيد، فستكون الكعكة أكبر. لكن هل نحن أذكياء فيما يتعلق بالسياسات الضريبية أو كيفية توزيع ذلك، بحيث نأخذ العمالة المحررة ونضعها في الأشياء التي نرغب في الحصول عليها؟