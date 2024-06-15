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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بهاء سلطان يطرح " هتنزل فين" احتفالا بعيد الأضحى.. فيديو

بهاء سلطان
بهاء سلطان

شارك الفنان بهاء سلطان في موسم الإصدارات الغنائية لعيد الأضحى المبارك، من خلال أغنية “هتنزل فين”، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة

 

أغنية بهاء سلطان تنزل فين من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتقول كلماتها 

 

داخِل ب ناس ف إيدي

براضيك اهو ياسيدي

مرة ومرت

ماتصغرناش تعالى

ليا هيبه وليا هاله

اسمع كلمتين

لولا الغلاوة لولا عِشرة حلوة بينا

أركب دماغى وأنسى كُل حاجه بينا

بس اللى زيك قُليلين

تنزل فين.. مِين حايسيبك تِنزل

وأنت حزين.. عُمري ما أسيبك تنزل

جيت بكمين.. حِلفوا يمين

هنا قاعدين كلمة ومش حاتِنزل

ماخلاص حقك علي

ياحبيب يلا بينا

نتصالح قوام

فين الضحكة الجميله

ولا أشيلك هيله بيله

بتعذب حرام

 

كان قد طرح بهاء سلطان حديثا اغنية ماارتحناش، التي حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول كلماتها 

 

أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس
لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص
لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا
بس احنا بقا لنا فترة بننام بدموع عينينا

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا
ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا
دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش
ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا
ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا
(وقالوا هننسى بس بجد مابننساش (مابننساش

دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمنناه
بعد ما تظبط حياتك على حد تكون معاه
تيجي الدنيا في ثواني تاخذه بعيد عن إيدينا
ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا
ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا
دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش
ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا
ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا
وقالوا هننسى بس احنا اللي مابننساش

 

 

 

 

 

 

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