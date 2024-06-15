ماجد المهندس يشارك في أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

يغني الفنان ماجد المهندس ضمن أحداث الفيلم الجديد “حوازة توكسيك” باللهجة المصرية وهي الأغنية الرسمية للفيلم العائلي الكوميدي جوازة توكسيك بصوت المغني العراقي السعودي ماجد المهندس، في وذلك استعداداً لطرح الفيلم في جميع دور العرض



تُبشرنا الأغنية بقصة رومانسية تدور أحداثها في إطار كوميدي مشوّق في أجواء صيفية مبهجة، لا تخلو من لحظات درامية مؤثرة، يتخللها التوتر وسوء التفاهم. والأغنية من إنتاج شركة كاسيت ميديا، كلمات محمد البوغة وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر، وتوزيع ديجيتال شركة ورنر ميدل إيست.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.