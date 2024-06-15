توقف تسليم سيارة Cybertruck

تم إخبار بعض مشتري Cybertruck الذين كان من المقرر أن يتسلموا شاحناتهم الجديدة هذا الأسبوع أنه سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول قليلاً حيث تعالج الشركة مشكلة تتعلق بالسلامة مع محرك ممسحة الزجاج الأمامي.

لم تؤكد Tesla علنًا أي مشاكل من هذا القبيل أو تصدر استدعاءً رسميًا، لكن العديد من المعلقين في منتدى Cybertruck Owners Club وReddit قالوا إنه تم إخطارهم بتوقف عمليات التسليم وتأجيل مواعيد الاستلام لمدة أسبوع.

يأتي ذلك بعد تقارير من مالكي Cybertruck الذين قالوا إن ممسحة الزجاج الأمامي تعطلت لديهم، في بعض الحالات على الفور تقريبًا بعد التقاط الشاحنة.

اضطرت شركة Tesla سابقًا إلى إيقاف تسليمات Cybertruck مؤقتًا هذا الربيع، عندما أصدرت استدعاءً بسبب وجود خلل في دواسات الوقود التي يمكن أن تتعطل.

أثرت المشكلة على حوالي 3878 مركبة Cybertruck. في هذه الحالة، كان الإصلاح بسيطًا إلى حد ما (تثبيت برشام) وتم استئناف عمليات التسليم بعد فترة وجيزة.