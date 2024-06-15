السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

دياموند أبو عبود تعود إلى شاشات البيت المصري من جديد عبر أحداث "السراب"

بوابة الوفد الإلكترونية


تعود الممثلة اللبنانية دياموند أبو عبود إلى شاشات البيت المصري من جديد من خلال مسلسل السراب الذي تشارك في بطولته مع النجم خالد النبوي ومجموعة كبيرة من النجوم، يتكون المسلسل من عشر حلقا

 ومن المقرر عرضه على منصة TOD الرقمية.

بعد نجاحها في دخول قلوب المصريين من خلال مسلسل بطلوع الروح في رمضان 2022 أمام النجمة منة شلبي، تعود مرة أخرى بشخصية مركبة ومليئة بالتعقيدات الدرامية في مسلسل السراب، حيث يدور المسلسل حول مجموعة من العلاقات المعقدة التي تكشف عن الخيانة والحب والتضحية.

المسلسل من بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، إنچي المقدم، هاني عادل، أحمد مجدي، جيهان الشماشرجي تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

أحدث أعمال دياموند السينمائية كان مشاركتها في بطولة فيلم حسن المصري مع النجم أحمد حاتم والمخرج سمير حبشي.

مواد متعلقة

أميمة طالب وأسما لمنور في ليلة من أغاني ذكرى.. الموعد والمكان

كاظم الساهر| تغير طارئ في حفل القاهرة

حفلات يونيو 2024| ليلة من الخيال مع أم كلثوم في الإمارات

عمرو دياب وحماقي وكاظم الساهر | أسعار حفلات نجوم الصف الأول في صيف 2024

إصدارات عيد الأضحى 2024| جوزيف عطية يُغني "من أوّلو على يوتيوب

3 ليالي مع نجوم الأغنية العربية والخليجية في مهرجان ليلة عُمُر بالكويت

السيمفوني يصور مشاعر "الأم الواقفة" برؤية روسيني على المسرح الكبير

عمرو دياب| الحفل الأول للهضبة في الساحل الشمالي 2024
الجريدة الورقية