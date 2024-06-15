الموعد النهائي لطرح فيلم A Quiet Place: Day One بالسينمات

ينتظر الجمهور عرض فيلم A Quiet Place: Day One في السينمات العالمية يوم ٢٨ يونيو الجاري بعد فترة انتظار طويلة.



وينتمي فيلم A Quiet Place: Day One لفئة الدراما المثيرة وتستغرق مدة أحداثه حوالي ساعتين.

A Quiet Place



وكان قد حقق الجزء الأول والثاني من أفلام A Quiet Place نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وسيكون الجزء الثالث بمثابة تكملة للنسخة التي حققت إيرادات عالية في ظل انتشار وباء كورونا في شباك التذاكر، حيث إيرادات فيلم A Quiet Place 2 حوالي 300 مليون دولار في دور العرض العالمية، وهو إنجاز ضخم في ظل جائحة كورونا.

A Quiet Place: Day One



وعلى الجانب الآخر، تستعد شركة باراماونت لطرح فيلم جديد مقتبس من نفس سلسلة الأفلام ولكن من المتوقع أن تدور أحداث النسخة الجديدة في عالم ما بعد نهاية العالم.

ايرادات A Quiet Place

حقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات بلغت 340 مليون دولار عالميا عام 2018، وتكلفة ميزانية إنتاجه حوالي 17 مليون دولار، فيما بلغت ميزانية إنتاج الجزء الثاني A Quiet Place Part II حوالي 61 مليون دولار بحسب موقع فاريتي.

A Quiet Place: Day One



كما بلغت إيرادات A Quiet Place 2 في افتتاحية عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 48 مليون دولار، وحقق حوالي 58 مليون دولار بعد مرور أول 5 أيام على طرحه.

يشار إلي أن فيلم A Quiet Place 2 من الأعمال المليئة بأحداث الإثارة والغموض والهدوء غير المطمئن، وظهر جون كراسينسكي في الفيديو الدعائي، رغم وفاته في الجزء الأول أثناء محاولته حماية عائلته من المخلوقات التي فرضت الصمت على العالم، وتحاول أسرته النجاة رغم كل الظروف والخوف والرعب الذي يدب في أنفسهم.

