مصر تشارك في يوم الأمم المتحدة الافتراضي: تسخير الميتافيرس لتعزيز أهداف التنمية المستدامة

شاركت مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات يوم الأمم المتحدة الافتراضي: تسخير الميتافيرس لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، يوم 14 يونيو في جنيف، سويسرا.

نظم الحدث الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع 18 منظمة من منظمات الأمم المتحدة.



يهدف اليوم إلى تسليط الضوء على القوة المفضية إلى التحول للعوالم الافتراضية، بما في ذلك عالم ميتافيرس والحوسبة المكانية، ودورها في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويجمع الحدث واضعي السياسات لمناقشة سبل تنظيم العوالم الافتراضية والحوسبة المكانية وحمايتها، وعرض أحدث التطورات التكنولوجية مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والحوسبة المكانية وتطبيقاتها الواقعية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.



تضمنت أجندة الحدث مجموعة من الفعاليات والجلسات، منها حلقة نقاشية بعنوان "الحلول الرقمية – التأثير الحقيقي: الاستفادة من العوالم الافتراضية من أجل التغيير العالمي" وتديرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشارك في الجلسة عددٌ من الخبراء والمسؤولين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، وقادة الصناعة.



وخلال اليوم، انعقدت مسابقة Metaverse Think-a-Thon تحت شعار "العوالم الافتراضية تُحدث ثورة في المدن والمجتمعات الذكية المستدامة" وشارك في تنظيمها الاتحاد الدولي للاتصالات، ومركز الأمم المتحدة الدولي للحوسبة‎، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. و

تهدف الفعالية إلى تسخير إمكانات التكنولوجيات الافتراضية والنهج المبتكرة لتوليد رؤى قابلة للتنفيذ واقتراح حلول عملية وتعزيز رؤية جماعية لإنشاء مدن ومجتمعات أكثر ذكاءً وأكثر استدامة‎.



مصر عضوُ نشطٌ في الاتحاد الدولي للاتصالات، وتدعم مهمة الاتحاد ودوره المحوري من خلال المشاركة في برامجه ومشروعاته. وتشغل مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات، مناصب مهمة في الاتحاد، أبرزها عضو الفريق المتخصص المعني بالميتافيرس، فهي تسهم في أنشطة الاتحاد الرامية إلى بناء نظام ميتافيرس مفتوح وآمن وقابل للتشغيل البيني.