وسط اجواء ايمانية وحلقات ذكر ودعاء.. السياحة تؤكد نجاح التصعيد وخطة محكمة للنفرة

جهود لمواجهة الزحام بمني اهمها فتوي دكتور علام ومنع الاستضافات بالمخيمات

شركات لمراقبة جودة الأغذية وشركات أمن وبطاقات إلكترونية لدخول المخيمات



وسط اجواء ايمانية مفعمة بالروحانيات ، يمضي الحجاج المصريين خير يوم طلعت عليه الشمس ، يوم عرفة ، وسادت اجواء ايمانية مخيمات الحجيج وسط دعوات وصلوات وأذكار لم تنقطع طول منذ الساعات الاولي من صباح اليوم

وعلي صعيد الحج السياحي ، نجحت عملية تصعيد الحجاج التي بدات منذ عصر امس الجمعة ، وتمت من خلال خطة محكمة أشرف عليها بعثة الحج السياحي وشارك في تنفيذها شركات الخدمة الميدانية السعودية وحوالي ١٢٩٨ شركة المنفذة للحج هذا العام ، وقد ساعد في نجاح تصعيد الحجاج الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية بكافة اجهزتها ، والتي ساهمت في سهولة تصعيد الحجاج وعدم وجود زحام رغم الاعداد الغفيرة ، وقد تصعيد حجاج السياحة الي مشعر عرفات مباشرة دون المبيت في مني ليلة التروية وذاك حرصا علي راحة وسلامة الحجيج ، ونجحت عمليات التصعيد الإلكتروني من خلال وجود باركود الأتوبيسات وبطاقات ذكية للحجاج ووجود كشف بأسماء ركاب كل أتوبيس مع غلق ابواب الأتوبيسات وعدم فتحها إلا بعد الوصول لعرفات

وتستعد بعثة الحج السياحي وكذلك شركات السياحة لنفرة الحجاج فور غروب شمس يوم عرفة ، ووصولهم مساء الي مشعر مزدلفة لجمع الحصوات تمهيدا للرجم ، كما يبذل الجميع جهوده تمهيدا لوصول الحجاج الي مشعر مني وذلك تجنبا للزحام بمني مع التاكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها بين غرفة شركات السياحة وشركة رحلات ومنافع السعودية التي تم التعاقد معها لخدمة حجاج السياحة

وقد نشرت شركات السياحة فتوي فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام التي أجاز فيها للمرضي وأصحاب الأعذار ومن لا يوجد له مكان بمشعر منى عدم المبيت بها ، وهي الفتي التي من المنتظر ان تساهم كثيرا في تخفيف الزحام بمخيمات منى

نجاح التصعيد

ومن جهتها أعلنت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي ، نجاح عملية تصعيد حجاج السياحة من مكة المكرمة إلي مشعر عرفات أمس الأول الجمعة ، فضلا عن نجاح عملية تفويج حجاج السياحة أمس من عرفات إلي المزدلفة وقت النفرة ، لافتة إلى أن بعثة الحج السياحي وضعت توقيتات محددة لتحرك الأتوبيسات المقلة للحجاج وعددها أكثر من ٦٥٠ أتوبيسا فور غروب شمس يوم أمس السبت " نفرة عرفات " من عرفات إلي المزدلفة.

وأضافت أن لجان بعثة الحج السياحي انتقلت اليوم الأحد إلي مخيمات حجاج السياحة بمشعر مني وذلك لمتابعة تقديم كافة الخدمات المتفق عليها لحجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بمني ، فضلا عن التدخل السريع لحل أية أزمات طارئة تواجه الحجاج وذلك بالتنسيق مع شركة رحلات ومنافع السعودية التي تقوم بتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة.



وأشارت رئيس بعثة الحج السياحي إلي أنه تم أمس الأول الجمعة تصعيد 7 من حجاج السياحة إلي مشعر عرفات عبر سيارات الإسعاف حيث لم تسمح الحالة الصحية لهؤلاء الحاج بتصعيدهم عبر سيارات شركات السياحة ، وأشارت إلى أن جميع حجاج السياحة وعددهم أكثر من 25 ألف حاج بخير ، موضحة أن هناك لجنة من بعثة الحج السياحي مخصصة لمتابعة الحالات المرضية للحجاج ، مشيرة إلى وجود متابعة صحية من قبل بعثة وزارة الصحة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية لمرافقة الحجاج المصريين.

وأشارت رئيس بعثة الحج السياحي ، إلي أن أحمد عيسي وزير السياحة والآثار يتابع علي مدار الساعة أحوال حجاج السياحة، كما تابع عمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلي عرفات وايضا من عرفات إلي المزدلفة، لافتة إلى أن وزير السياحة أكد علي ضرورة توفير كافة الخدمات لحجاج السياحة وتقديم موسم حج متميز

المتابعة مستمرة



ومن جهته قال ناصر تركي ، رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي ، إن شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج السياحي لهذا العام وعددها 1298 شركة ، وفرت كافة سبل الراحة للحجاج ، مشيرا الي انه بانتهاء يوم عرفة سوف تقوم البعثة وخاصة الجهاز الإداري بغرفة الشركات برصد أحوال جميع مخيمات المطوفين بعرفات وبيان اي تقصير يكون قد تم في اي من تلك المخيمات للرجوع الي شركة رحلات ومنافع لمحاسبة المقصرين ، مشيرا الي ان المؤشرات تبشر بوجود التزام كبير من المطوفين وشركات الخدمة الميدانية بتوفير كافة الخدمات المتفق عليها للحجاج

واشار تركي الي ان هذه المتابعة سوف تستمر طوال تواجد الحجاج بالمشاعر المقدسة خاصة مشعر مني ، مشددا علي ضرورة مراعاة الجميع حجاج وشركات لمحدودية المساحة بمشعر مني ، موضحا أن ائمة الأوقاف المرافقين للحجاج أوضحوا الرأي الشرعي لمبيت الحجاج بمني مستندين للعديد من الفتاوي في هذا الإطار ولاسيما فتوي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ،والذي أكد علي عدم حتمية المبيت بمني للضعفاء وذوى الحاجات ومن ليس له مكان للمبيت بمني.

وأشار تركي إلى أن العديد من شركات السياحة اتفقت مع اعداد من حجاجها علي أن تنقلهم يوميا من مقار إقامتهم بمكة المكرمة إلي مشعر مني لرمي الجمرات ثم العودة من جديد إلي مكة دون المبيت بمني .

شركات رقابة متخصصة

ومن جهته أكد أحمد إبراهيم ، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة عضو اللجنة العليا للحج السياحي ، أن مخيمات حجاج السياحة بمني جاهزة لاستقبال الحجاج اليوم ، موضحا أنه تم تقسيم حجاج السياحة وعددهم أكثر من 25 ألف حاج علي 9 مخيمات ، 4 لحجاج المستوي الإقتصادي طيران ، و2 لحجاج المستوي البري و3 مخيمات لحجاج مستوي ال 5 نجوم ، لافتا إلى وجود لجان ميدانية بجميع تلك اللجان لمتابعة تقديم الخدمات للحجاج ، موضحا أنه سيتم تقديم 3 وجبات غذائية للحجاج يوميا ( فطار - غداء - عشاء )، فضلا عن العصائر والمثلجات والمشروبات الساخنة والباردة علي مدار اليوم.

وأشار إلى أنه تم توزيع ائمة الأوقاف والوعاظ المرافقين لحجاج السياحة علي المخيمات التي يقيم بها الحجاج وذلك لإلقاء الندوات الدينية علي مدار اليوم علي الحجاج وتعريفهم بالطريقة المثلي لأداء مناسك الحج . وأضاف أن حجاج السياحة سيستمروا في الإقامة بمخيمات مني حتي يوم الثلاثاء المقبل ثاني أيام التشريق ، ثم يعودوا متعجلين لأماكن إقامتهم بمكة المكرمة ، علي أن ينتقل الحجاج الذين قضوا الجزء الأول من برنامج الحج بمكة إلي المدينة المنورة والعكس .

وأكد أحمد إبراهيم أنه تم وضع خطة للطوارئ حتى نهاية الحج ، تشمل آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة لحل المشاكل مشيرا الي التعاقد مع شركات متخصصة لمراقبة جودة الأغذية وبطاقات إلكترونية للحجاج لتنظيم الحركة ودخول المخيمات موضحا انه تمت مراجعة كافة البنود الخاصة بالتغذية في التعاقد ، والاطمئنان على المعايير التي تم وضعها للاختيار على أساسها ما بين الشركات التي تقدم خدمات التغذية للحجاج في المشاعر المقدسة , ومن أهم تلك المعايير ما يتعلق بالجودة وسلامة الغذاء ومراقبة ذلك من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ومعتمدة من وزارة الحج لمراقبة جودة التغذية حرصا على سلامة الحجاج.

حلقات علم

وأشار وائل حفني نائب رئيس بعث الحج السياحي مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة السياحة إلى أن كافة المخيمات التي سيقيم بها حجاج السياحة مصنوعة من مواد مضادة للحريق ، ومزودة بأجهزة تكييف ، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات طعام يومية للحجاج ( فطار -غداء -عشاء ) خلال فترة تواجدهم بمخيمات مني وعرفات فضلا عن المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم علي مدار اليوم .

وأشار إلي أنه تم مراجعة كافة البنود الخاصة بالوجبات الغذائية مع الشركة السعودية المسئولة عن خدمات الإعاشة للحجاج بمخيمات مني وعرفات ، حيث تم الاطمئنان على المعايير التي تم التأكيد علي ضرورة جودة وسلامة الغذاء ومراقبة ذلك من خلال شركة متخصصة ومعتمدة من وزارة الحج . وأوضح ان غالبية شركات السياحة تصطحب معها وعاظ وعلماء من كبار المشايخ والذين عقدوا ندوات علمية ودينية طوال يوم عرفة امس وسوف يستمرو بمخيمات مني

شركات امن

ومن جانبه اكد أسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة انه تم التاكيد على قيام شركة رحلات و منافع بالتعاقد مع عدد من شركات الأمن لاحكام السيطرة على بوابات ومنافذ المخيمات بمشعر مني وتنظيم الدخول من خلال بطاقة تعريف إلكترونية مؤمنة بعدة علامات مائية تحول دون تقليدها أو التحايل عليها.

واضاف أسامة عمارة إن مخيمات حجاج الشركات السياحية بمشعري مني وعرفات قاصرة فقط علي الحجاج النظاميين التابعين لشركات السياحة ، مشيرا إلى أنه يمنع علي شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام تسكين أي حاج بمخيمات مني وعرفات بمنطقة المشاعر المقدسة أو استضافة أي فرد يؤدي مناسك الحج بطريقة غير نظامية وبغير تأشيرات حج موضحا أنه في حالة ثبوت قيام شركة بتسكين فرد غير مدرج على موقع وزارة السياحة والآثار وايضا غير مدرج بالقائمة المعلقة علي مدخل الخيمة، ستتخذ وزارة السياحة كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة مؤكدا انه تم ارسال كتاب دوري في هذا الشأن إلى شركات السياحة لتحذيرهم من تلك المخالفة ، وأشار إلي أن دور غرفة شركات السياحة الأصيل هو الحفاظ على حقوق الحجاج وأماكن إقامتهم بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات.

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