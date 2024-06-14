تراجع سيسكو بنسبة 5.8% منذ تقرير الأرباح الأخير.. هل تنتعش؟

أعلنت شركة Cisco Systems عن أرباح الربع الثالث من العام المالي 2024 غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتي بلغت 88 سنتًا للسهم الواحد، وهو ما تغلب على تقديرات إجماع Zacks بنسبة 6.02%. انخفض المحصلة النهائية بنسبة 12٪ على أساس سنوي.

انخفضت الإيرادات بنسبة 12.8٪ على أساس سنوي إلى 12.70 مليار دولار لكنها تجاوزت علامة الإجماع بنسبة 1.71٪. انخفضت إيرادات المنتجات (71٪ من إجمالي الإيرادات) بنسبة 18.6٪ على أساس سنوي إلى 9.02 مليار دولار.

ساهمت شركة Splunk بمبلغ 413 مليون دولار من إجمالي الإيرادات في الربع المذكور. انخفضت إيرادات الشبكات بنسبة 27٪ على أساس سنوي لتصل إلى 6.52 مليار دولار. بلغت إيرادات الأمن 1.30 مليار دولار، بزيادة 36٪ على أساس سنوي. ولم تتغير إيرادات التعاون عند 987 مليون دولار. ارتفعت إيرادات قابلية الملاحظة بنسبة 27٪ لتصل إلى 211 مليون دولار.

ارتفعت إيرادات الخدمات (29٪ من إجمالي الإيرادات) بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي إلى 3.68 مليار دولار.

وبلغت إيرادات الاشتراكات 6.9 مليار دولار، وشكلت 54% من إجمالي الإيرادات.

وعلى مستوى المنطقة، انخفضت إيرادات أمريكا بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 7.37 مليار دولار، وتجاوزت المستوى المتفق عليه بنسبة 0.7%.

انخفضت إيرادات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 9٪ على أساس سنوي إلى 3.46 مليار دولار لكنها تجاوزت المستوى المتوقع بنسبة 5.08٪.

انخفضت إيرادات APJC بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 1.87 مليار دولار، وفقدت علامة الإجماع بنسبة 1.79%.

بلغت الإيرادات السنوية المتكررة 29.2 مليار دولار، بزيادة 22٪ على أساس سنوي. ارتفع معدل العائد على المنتج (ARR) بنسبة 44% على أساس سنوي.

توسع هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بمقدار 310 نقطة أساس مقارنة بمستوى الربع نفسه من العام الماضي ليصل إلى 68.3%.

وعلى أساس غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، توسع هامش الربح الإجمالي للمنتج بمقدار 240 نقطة أساس ليصل إلى 66.9%. ارتفع إجمالي هامش الخدمة بمقدار 430 نقطة أساس ليصل إلى 71.6%.

بلغت النفقات التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 4.32 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 5.1% على أساس سنوي. وكنسبة من الإيرادات، ارتفعت مصروفات التشغيل بمقدار 280 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 34%.

توسع هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بمقدار 30 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 34.2%.

الميزانية العمومية والتدفق النقدي

اعتبارًا من 27 أبريل 2024، بلغ رصيد النقد والنقد المعادل والاستثمارات لدى Cisco 18.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 25.67 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 27 يناير 2024.

بلغ إجمالي الديون (قصيرة الأجل بالإضافة إلى طويلة الأجل) اعتبارًا من 27 أبريل 2024، 32 مليار دولار، وهو أعلى من 11.61 مليار دولار في 27 يناير 2024.

وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 4 مليارات دولار، وهو أعلى من 0.8 مليار دولار المسجلة في الربع السابق.

بلغت التزامات الأداء المتبقية ("RPO") في نهاية الربع المالي الثالث 38.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة 21٪، مع الاعتراف بـ 52٪ من هذا المبلغ كإيرادات على مدار الـ 12 شهرًا القادمة. ارتفع معدل RPO للمنتج بنسبة 29% على أساس سنوي، في حين زاد RPO للخدمة بنسبة 14%.

وفي الربع المذكور، حققت شركة Cisco عائدات بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. واشترت ما يقرب من 26 مليون سهم مقابل 1.3 مليار دولار. ويتبقى في برنامج إعادة شراء الأسهم 7.2 مليار دولار بموجب التفويض.