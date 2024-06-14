رئيس نوكيا يجري أول مكالمة هاتفية ثلاثية الأبعاد في العالم

تفتح نوكيا علامة تبويب جديدة، قالت الشركة إن الرئيس التنفيذي بيكا لوندمارك أجرى مكالمة هاتفية باستخدام تقنية جديدة تسمى "الصوت والفيديو الغامر" التي تعمل على تحسين جودة المكالمة بصوت ثلاثي الأبعاد، مما يجعل التفاعلات أكثر واقعية. في يوم الاثنين.

"لقد أظهرنا مستقبل المكالمات الصوتية"، قال لوندمارك، الذي كان حاضرًا أيضًا في الغرفة عندما تم إجراء أول مكالمة 2G، وفتح علامة تبويب جديدة في عام 1991.

تعد مكالمات الهواتف الذكية الحالية أحادية الصوت، حيث تقوم بضغط العناصر الصوتية معًا وتبدو أكثر وضوحًا وأقل تفصيلاً، لكن التقنية الجديدة ستوفر صوتًا ثلاثي الأبعاد حيث سيسمع المتصل كل شيء كما لو كان هناك مع الشخص الآخر.

وقالت جيني لوكاندر، رئيسة شركة Nokia Technologies: "إنها أكبر قفزة إلى الأمام في تجربة الاتصال الصوتي المباشر منذ إدخال الصوت الهاتفي الأحادي المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اليوم".

تم إجراء المكالمة مع ستيفان ليندستروم، سفير فنلندا للرقمنة والتكنولوجيات الجديدة.

وقال لوكاندر في مقابلة: "لقد أصبح هذا الآن موحدًا... لذا يمكن لمزودي الشبكات ومصنعي الشرائح ومصنعي الهواتف البدء في تنفيذه في منتجاتهم".



أجرت نوكيا المكالمة باستخدام هاتف ذكي عادي عبر شبكة 5G عامة.

وبصرف النظر عن المكالمات الجماعية بين شخص وآخر، يمكن استخدام هذا في المكالمات الجماعية حيث يمكن فصل أصوات المشاركين بناءً على مواقعهم المكانية، كما قال جيري هوبانيمي، رئيس قسم الأبحاث الصوتية في شركة Nokia Technologies.

وقال المسؤولون التنفيذيون إن الغالبية العظمى من الهواتف الذكية تحتوي على ميكروفونين على الأقل يمكن من خلالهما تنفيذ هذه التكنولوجيا عن طريق نقل الخصائص المكانية للمكالمة في الوقت الفعلي.



تعد هذه التكنولوجيا جزءًا من معيار 5G المتقدم القادم وتهدف نوكيا إلى الحصول على فرص ترخيص باستخدام التكنولوجيا التي من المحتمل أن تستغرق بضع سنوات لتكون متاحة على نطاق واسع.