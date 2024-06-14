أميركا تفرض عقوبات على إسرائيليين يهاجمون قوافل مساعدات غزة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة اتهمتها بعرقلة القوافل ونهب وحرق الشاحنات التي تحاول إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال مسؤولون أميركيون لرويترز إن واشنطن ستفرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لمهاجمتها قوافل مساعدات إنسانية متجهة إلى المدنيين الذين يتضورون جوعا في غزة، في أحدث خطوة تستهدف جهات تعتقد واشنطن أنها تهدد فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبحسب تقرير لرويترز، فإن العقوبات تستهدف مجموعة تساف 9 التي لها صلات بجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب أنشطة تشمل منع شحنات المساعدات وإتلافها.

وتهدف حركة تساف 9 إلى منع مرور شاحنات المساعدات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حتى يتم إعادة جميع المحتجزين.

وقالت تساف 9، وهي كلمة عبرية تعني الأمر 9 – في إشارة إلى أوامر استدعاء جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي – بعد واقعة في 13 مايو إنها تحركت لمنع وصول الإمدادات إلى غزة واتهمت الحكومة الإسرائيلية بتقديم هدايا لحركة حماس.

والعقوبات المالية يفرضها أمر تنفيذي وقعه بايدن في فبراير يتعلق بأعمال العنف في الضفة الغربية واُستخدم سابقا لفرض قيود مالية على مستوطنين يهود متورطين في هجمات على الفلسطينيين.

وقال آرون فورسبرغ مدير مكتب وزارة الخارجية لسياسة العقوبات وتنفيذها لرويترز نستخدم السلطة لفرض عقوبات على مجموعة متزايدة باستمرار من أطراف وتستهدف الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية بغض النظر عن الدين أو العرق أو الموقع.