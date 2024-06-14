تألقي بجاذبية واحتشام على خطى أسيل عمران في أول أيام عيد الأضحى

تملك الفنانة السعودية أسيل عمران ذوق خاص وجذاب ينجذب لكل ما هو راقي وناعم في عالم الموضة مما جعلها مثال تقتدي به صاحبات الذوق الراقي.

أسيل عمران تواكب موضة ربيع وصيف 2024 استوحي إطلالتك من رقي ذوقها

ودائما ما تحرص أسيل على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتبدو في أرقي إطلالاتها أمام جمهورها الغفير، وهذا مع اكدته في أحدث ظهور لها بنشر بعض صورها عبر الإنستجرام، لتقدم إطلالة جذابة لصاحبات الذوق الراقي في أول أيام عيد الاضحى المبارك.

وتألقت أسيل بإطلالة ساحرة، تمزج بين الأناقة والاحتشام في آن واحد يتناسب ذوقها مع ذوق المجتمع الخليجي المحب للاحتشام والبساطة، حيث ارتدت قميص أبيض بسيط التصميم وعليه جيب طويل صممت من الدانتيل الناعم باللون الأبيض لتواكب موضة ربيع وصيف لهذا العام، فيما انتعلت سليبر صمم من الخيوط الناعمة.

واكلمت رقي إطلالتها ببعض الاكسسوارات الناعمة مع حقيبة اليد التي صممت من الجلد الطبيعي بلون البرتقالي الصارخ.

وتفضل اغلب الفتيات والسيدات مواكب أحدث صيحات الموضة على خطى نجمات الفن ليبدو في أبهي إطلالاتهن ويخطفن الأنظار بسحرهن.

وفضلت أسيل ترك خصلات شعرها الأسود الانسيابي منسدله بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية الترابية تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

أسيل عمران

أسيل عمران من مواليد 12 نوفمبر 1989 ،مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات.

ولدت في العاصمة الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكرياً، وهي الأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران، شاركت في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج نجم الخليج الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006 ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني حيث طرحت عدة ألبومات وأغاني منفردة، كما أنها دخلت مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.



تزوجت في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1 وفكرة البرنامج تتحدث عن حياة زوجان بشكل يومي وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011 وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا بعام 2012 بعد عدة خلافات.



إلا ان بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر[ وعادت وانفصلت عنه في عام 2015. رزقت منه بابن وحيد اسمه «وليد» توفي وهو لا يزال طفلا.