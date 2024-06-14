تألقي في سهرتك الرومانسية أول ايام عيد الأضحى على خطي جويل مردينيان

تملك الإعلامي اللبنانية جويل مردينيان ذوق متمرد يجذبها للأزياء المختلفة التي يبرز مفاتن أنوثتها الطاغية على خطي نجمات هوليوود وهذا ما جعلها محط الأنظار ومثال تقتدي به صاحبات الذوق الجرئ وأغلب السيدات يحضرم لإطلالاتهن التي تبرز جمال قوامهن في مناسبات عيد الأضحى المبارك.

واعتادت جويل مردينيان على مشاركة متابعيها التي تظهر فيها اهتمامها الشديد بعالم الموضة وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

جويل مردينيان تعكس سحر ملامحها بالمكياج السموكي

وبدت جويل مردينيان بإطلالة ساحرة، تتاغم مع ذوق صاحبات المرأة المتجددة المحبه للاناقة والجاذبية ويمكن تطبيقها في سهرتك المختلفة اول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، مكشكش، بدون أكمام، صمم من قماش اللاميه باللون الأسود وزين بالاكسسوارات الذهبية من الجانب مما جعلها تبقي في قمة جمالها.

اما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم وجذاب ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على ألوان النود لتتناغم مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالمكياج السموكي لتعكس سحر عينيها بسحب الاي لاينر مثل ملكات الفراعنة ولون الكشمير في الشفاه.

وتميزت جويل بذوقها الجريء المحب للتحرر لتنوع بين الكاجوال والكلاسيك فضلا عن اختيار فساتين السهرة المثيرة لتبرز سحر قوامها بالتصاميم المختلفة بين الساك والفضفاض و حورية البحر لتصبح مثال تقتدي به اغلب الفتيات والسيدات في هذا الجيل.

جويل



جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفل اسمته نايثين.