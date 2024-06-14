كيف تختلف RCS عن الرسائل القصيرة وiMessage؟

لسنوات عديدة، كان نظام الرسائل النصية ذو المستويين في iPhone موضوعًا ساخنًا. تكون النصوص المرسلة من iPhone إلى iPhone في تطبيق الرسائل باللون الأزرق، وتتمتع بالتشفير الكامل وميزات الوسائط الأكثر قوة، مثل الرسوم المتحركة. لكن الرسائل الواردة من وإلى أجهزة Android هي مجرد رسائل نصية قصيرة قياسية، ويتم تمييزها باللون الأخضر. كانت منصة المراسلة المنفصلة التابعة لشركة أبل موضوعًا لحملة تشهير ممولة من جوجل، حتى أنها أثارت أحاديث عن التدخل التنظيمي. ولكن مع تأكيد شركة Apple مؤخرًا أنها ستبدأ في دعم معيار الرسائل النصية RCS الأحدث في نظام التشغيل iOS 18، فهل مجال المراسلة على iPhone على وشك التسوية؟ أم أننا فقط نستبدل اختصارًا بآخر؟

مشوش؟ لا تقلق. نحن على وشك توضيح ما يمكن أن يتغير مع اعتماد Apple لبروتوكول المراسلة من الجيل التالي الخاص بـ GSMA.

ما هي الرسائل القصيرة؟

تعد خدمة الرسائل القصيرة (SMS) واحدة من أكثر بروتوكولات المراسلة انتشارًا على هذا الكوكب. يعود تاريخه إلى الأيام الأولى لتكنولوجيا الهاتف المحمول. في ديسمبر عام 1992، أرسل نيل بابوورث، الذي كان آنذاك مهندساً في شركة فودافون، أول رسالة نصية قصيرة SMS عندما تمنى لرئيسه "عيد ميلاد سعيد". وبحلول بداية عام 2011، كان ما يقرب من 80% من جميع مستخدمي الهواتف المحمولة على مستوى العالم - ما يقدر بنحو 3.5 مليار شخص - يرسلون رسائل نصية قصيرة كل شهر.



اليوم، ومع ذلك، فإن المعيار لديه بعض العيوب الملحوظة. تقتصر رسائل SMS على 160 حرفًا، ولا يمكن أن تتضمن النصوص التي ترسلها صورًا أو مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو ملفات GIF. ولهذا السبب، تحولت الهواتف المحمولة منذ فترة طويلة إلى بروتوكول داعم يعرف باسم خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، ولكن لديها أيضًا نصيبها من القيود التقنية، بما في ذلك حدود حجم الرسالة الصغيرة للغاية. لا تدعم الرسائل القصيرة أيضًا التشفير الشامل.

ولكن على الرغم من كل الطرق التي تبدو بها الرسائل النصية القصيرة وكأنها قديمة في عصر تهيمن عليه منصات المراسلة الفورية، إلا أنها تتمتع بميزة واحدة محددة: يتم توجيه الرسائل النصية القصيرة عبر شبكة الهاتف المحمول الخاصة بشركة الاتصالات الخاصة بك، مما يعني أن خطة البيانات ليست ضرورية لاستخدام هذه التكنولوجيا. وتعني هذه الحقيقة أن الرسائل النصية القصيرة كانت في كثير من الأحيان بمثابة بديل للبروتوكولات الأكثر تقدمًا، بما في ذلك iMessage من Apple.

ما هو نظام RCS؟

RCS هو اختصار لـ Rich Communication Services، على الرغم من أنه يتم تسويقه أحيانًا على أنه "Advanced Messaging". وفي كلتا الحالتين، غالبًا ما يتم وضعه كبديل للجيل التالي للرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة. يتيح RCS للمستخدمين الاستفادة من العديد من الميزات التي كانت في السابق حصرية لمنصات المراسلة المتميزة مثل WhatsApp.



على سبيل المثال، يتضمن ملف تعريف RCS العالمي دعمًا كاملاً لإيصالات القراءة ومؤشرات الكتابة. ويمكنه أيضًا تسهيل المحادثات الجماعية المناسبة، والسماح للمستخدمين بإرسال صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية عالية الدقة. اعتبارًا من وقت سابق من هذا العام، يوفر تطبيق Google لـ RCS أيضًا تشفيرًا افتراضيًا من طرف إلى طرف (E2EE) لكل من المحادثات الفردية والجماعية.

على عكس الرسائل النصية القصيرة، يتم توجيه رسائل RCS عبر اتصال بيانات الهاتف المحمول أو رابط Wi-Fi، حيث تعمل الرسائل القصيرة كبديل. لهذا السبب، من المحتمل ألا يذهب البروتوكول القديم إلى أي مكان قريبًا.

الشيء الوحيد المهم الذي يجب تذكره حول RCS هو أنه لم يتم تصوره أبدًا كبديل أو منافس لتطبيقات المراسلة الفورية. إن RCS هو في جوهره بروتوكول اتصال بين شركات الهاتف المحمول وبين الهاتف وشركة الاتصالات. لا يتطلب الاستفادة من RCS الاشتراك في خدمة جديدة. طالما أن هاتفك ومشغل شبكة الجوال يدعمان RCS، وكنت تستخدم تطبيقًا متوافقًا مثل تطبيق الرسائل من Google، فيمكنك الاستفادة من كل ما يقدمه البروتوكول - بشرط أن يلتقي الشخص أو الأشخاص الذين تراسلهم بالطبع نفس تلك المتطلبات.

كيف يتناسب iMessage مع كل هذا؟

أعلنت شركة أبل عن تطبيق iMessage في يونيو 2011، قبل أشهر قليلة من وفاة ستيف جوبز في وقت لاحق من نفس العام. على عكس RCS، iMessage هو بروتوكول مراسلة خاص يتم التحكم فيه حصريًا بواسطة Apple وهو متاح (باستثناء بعض الحلول العرضية وغير الرسمية) فقط على أجهزة iPhone وiPad وApple Watch وMac. بدءًا من عام 2024 مع تحديث iOS 18، تخطط Apple لدمج دعم RCS في تطبيق الرسائل الخاص بها. حتى كتابة هذه المقالة، لم يتواصل البروتوكولان مع بعضهما البعض. على هذا النحو، سيتم تعيين تطبيق الرسائل من Apple افتراضيًا على الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة عندما يحاول المستخدمون إرسال النصوص وملفات الوسائط إلى شخص لديه هاتف يعمل بنظام Android.



من وجهة نظر مستخدم iMessage، يمكن أن يشعر وكأن مستخدمي Android عالقون في عصر المراسلة القديم - على الرغم من ذلك آه هذا الأخير ليس مخطئا في هذا الوضع. نظرًا لاعتماد iMessage على الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة للاتصالات بنظام Android، ينتهي الأمر بملفات الوسائط مقسمة إلى وحدات بكسل، ولا توجد أي إيصالات قراءة أو مؤشرات كتابة وننسى محاولة إشراك العديد من مستخدمي iPhone وAndroid في دردشة جماعية واحدة.

كيف وصلنا إلى هنا؟

على الرغم من أن العمل على RCS بدأ قبل أن تعلن شركة Apple عن iMessage، إلا أن البروتوكول كان به عيب رئيسي واحد أدى إلى بطء طرحه. إن RCS هو مشروع لأصحاب المصلحة المتعددين يتضمن مشاركة GSMA، وهي هيئة تجارية تمثل مصالح صناعة الاتصالات المتنقلة بشكل عام. في عام 2015، لعبت Google دورًا أكثر نشاطًا في انتشار خدمة RCS عندما استحوذت على شركة Jibe Mobile. باستخدام تقنية Jibe كقاعدة، فإن Google هي التي توفر فعليًا الغراء الذي يربط نظام RCS البيئي معًا، ولكن لفترة طويلة، قامت الشركة بعمل ضعيف في مواءمة جميع المشاركين في RCS نحو هدف مشترك.

في الواقع، تميزت الأيام الأولى لـ RCS ببدايات خاطئة، حيث شكلت بعض شركات الاتصالات، بما في ذلك مجموعة مكونة من AT&T وT-Mobile وVerizon، مشروعًا مشتركًا قصير الأجل لدفع البروتوكول إلى الأمام قبل أن تنضم في النهاية إلى Google. حتى أن شركة Samsung فعلت شيئًا خاصًا بها لفترة من الوقت قبل أن توافق أيضًا في النهاية على جعل تطبيق الرسائل من Google هو تطبيق المراسلة الافتراضي الذي تشحنه على الهواتف في الولايات المتحدة.



ولهذا السبب، لم يكن لدى شركة أبل سبب وجيه لاعتماد نظام RCS. ففي نهاية المطاف، لماذا قد يمنح منافسًا متلعثمًا هدية مجانية؟ وحتى عام 2022، بدا أن هناك فرصة ضئيلة أو معدومة لتغير الوضع في أي وقت قريب. "لا أسمع مستخدمينا يطلبون أن نبذل الكثير من الطاقة في ذلك"، قال الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، في مؤتمر Code Conference في ذلك العام عندما سُئل عن رسائل RCS. وكانت كلمته الأخيرة في هذا الشأن هي "اشتري لوالدتك هاتف iPhone".

ولكن في العام الماضي أيضًا أصدر الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق والخدمات الرقمية التاريخي (DMA). ويتطلب التشريع من "حراس البوابة" عدم تفضيل أنظمتهم الخاصة أو تقييد الأطراف الثالثة من التفاعل داخلها. حراس البوابة هم أي شركة تستوفي مؤهلات مالية واستخدامية محددة. شركة أبل، وفقا للقانون، هي إحدى هذه الشركات.

في نهاية المطاف، حكم الاتحاد الأوروبي في عام 2024 بأن تطبيق رسائل أبل لا يشكل احتكارا (على الرغم من أن الهيئات التنظيمية الأوروبية لديها الكثير من التوجيهات الأخرى لجوانب أخرى من إمبراطورية أبل). على الرغم من امتثالها، فقد تعهدت شركة Apple باعتماد دعم RCS قبل أشهر. وأشار جون جروبر، خبير شركة أبل، إلى أن الدافع الأكبر لشركة أبل ربما كان استرضاء المنظمين في الصين. ولكن مهما كان السبب، يبدو أن الأمر قد تم التوصل إليه: فقد أكدت شركة Apple مجددًا أن دعم RCS سيأتي إلى iPhone كجزء من iOS 18.

هل يعني دعم Apple لـ RCS نهاية الفقاعات النصية الخضراء على iPhone؟

ولكن من المؤسف أن الفقاعات الخضراء من المرجح أن تبقى هنا. أشارت الشركة في تعليقها الأصلي على RCS إلى أن iMessage "سيظل أفضل تجربة مراسلة وأكثرها أمانًا لمستخدمي Apple". ومع ذلك، حتى لو كنت تأخذ هذا البيان على أنه يعني أن iMessage سيستمر في عرض النصوص من أجهزة غير تابعة لشركة Apple بشكل مختلف عن تلك المرسلة من iPhone أو iPad أو Mac، فإن اعتماد Apple لـ RCS يجب أن يؤدي إلى تجربة مستخدم أفضل لكل من iOS وAndroid المستخدمين.



مرة أخرى، تحتاج شركة Apple إلى تقديم تفاصيل، ولكن من السهل تصور المستقبل حيث يعرض تطبيق الرسائل، بفضل RCS، الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة المرسلة من هواتف Android بشكل صحيح، ويسمح لمستخدمي iOS وAndroid بالمشاركة في الدردشات الجماعية. دون كسر شيء. وقالت Apple أيضًا في إعلانها الأصلي في نوفمبر 2023 إنها ستعمل مع أعضاء GSMA لتحسين بروتوكول الملف التعريفي العالمي الحالي، مع التركيز على إضافة التشفير الشامل إلى المعيار.

بطبيعة الحال، من الصعب الإجابة على ما إذا كانت إمكانية التشغيل البيني هذه ستنهي الوصمة المحيطة بالفقاعات الخضراء.