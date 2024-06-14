مايكروسوفت تؤجل إطلاق ميزة Recall AI المثيرة للجدل

لن يتم إطلاق ميزة Recall AI من Microsoft مع الدفعة الأولى من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11 Copilot+ في 18 يونيو. وفي تحديث على مدونة Windows، قالت الشركة إن Recall ستتحول من كونها "تجربة معاينة متاحة على نطاق واسع لأجهزة الكمبيوتر Copilot+" بعد ذلك. أسبوع للمعاينة المتوفرة فقط في برنامج Windows Insider. لن يتم إصدار الميزة إلا لجميع أجهزة كمبيوتر Copilot+ بعد أن تتلقى تعليقات من مجتمع المختبرين الداخليين.

وأضافت الشركة أنها تعدل إصدار Recall "لضمان تلبية التجربة لمعاييرها العالية للجودة والأمان". واجهت Microsoft الكثير من الانتقادات المتعلقة بميزة Recall منذ أن أعلنت عن الميزة في حدث في مايو. يوفر برنامج Recall للمستخدمين طريقة للعثور على أي شيء سبق لهم أن نظروا إليه على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم - صفحات الويب والصور والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية وسلاسل الدردشة وما إلى ذلك. إنه يعمل عن طريق التقاط لقطات شاشة لنشاط المستخدم كل بضع ثوانٍ ثم تخزينها في "المخطط الزمني للاسترجاع".

أكدت Microsoft للمستخدمين عند إطلاقها أن Recall تعالج البيانات محليًا وستحافظ على أمان معلوماتهم، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة مخاوف الخصوصية لدى النقاد. أعلنت الشركة عن المزيد من تغييرات الخصوصية والأمان في Recall في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك تمكينها. عندما يقوم المستخدم بإعداد جهاز كمبيوتر Copilot+، سيسأله نظام التشغيل Windows الخاص به عما إذا كان يريد تمكين الميزة. سيحتاج المستخدمون أيضًا إلى التحقق من هوياتهم من خلال طريقة مصادقة Windows Hello، مثل التعرف على الوجه أو مسح بصمات الأصابع، قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الجدول الزمني المشفر للاستدعاء. ومع ذلك، فهذه ليست طريقة مضمونة، نظرًا لأن أي شخص يعرف رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص به سيظل قادرًا على رؤية لقطات الاستدعاء الخاصة به.

وعلى الرغم من هذه التغييرات، اختارت مايكروسوفت تأجيل إطلاق Recall. ربما أدركت الشركة أن هناك مجالًا للتحسين وأنه من الأفضل التأكد تمامًا من أن الميزة لن تتحول في نهاية المطاف إلى كابوس كبير للخصوصية والأمان. في الوقت الحالي، ليس هناك تاريخ محدد لتوفر Recall في برنامج Windows Insider حتى الآن. سيكون متاحًا للمختبرين في الأسابيع المقبلة، وستنشر الشركة منشورًا جديدًا على المدونة حول كيفية الحصول على نسخة المعاينة الخاصة به عند صدوره. سيحتاج المختبرون إلى جهاز كمبيوتر Copilot + ليتمكنوا من الوصول إليه، نظرًا لأن الميزة ستعمل فقط مع وحدات المعالجة المركزية المتقدمة التي تأتي مع وحدات المعالجة العصبية (NPUs) لمهام الذكاء الاصطناعي.