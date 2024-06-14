Overwatch 2 تحيي مستحضرات Pink Mercy التجميلية لجمع التبرعات الخيرية

أخيرًا، شيء يمكن لمجتمع Overwatch بأكمله أن يتخلف عنه! لفترة محدودة في عام 2018، باعت بليزارد مظهر Pink Mercy كحملة لجمع التبرعات لدعم مؤسسة أبحاث سرطان الثدي. يعود ذلك إلى اليوم الذي كانت فيه مستحضرات تجميل Overwatch تأتي في صناديق نهب فقط، لذا كانت فرصة شراء المظهر مباشرة مع دعم قضية نبيلة بمثابة صفقة كبيرة لقاعدة اللاعبين. حققت مبيعات المظهر الأسطوري خلال تلك الحملة 12.7 مليون دولار لـ BCRF. وفي وقت لاحق من هذا الشهر، يمكنك أن تكوني جميلة باللون الوردي مرة أخرى.

سيكون مظهر Pink Mercy الأصلي متاحًا مقابل 14.99 دولارًا أمريكيًا بدءًا من 25 يونيو. كما تعمل Blizzard أيضًا على تعزيز لعبتها الخيرية بحزمة Rose Gold Mercy الجديدة تمامًا مقابل 19.99 دولارًا أمريكيًا. بالنسبة لكلا العنصرين، سيتم تحويل 100% من سعر الشراء (مطروحًا منه أي رسوم وضرائب على المنصة) مباشرةً إلى BCRF. يمكن للاعبين شراء هذه العناصر من خلال متجر Overwatch 2 داخل اللعبة، أو من واجهة المتجر الرقمية على النظام الأساسي الذي يختارونه، مثل متجر Battle.net، أو Microsoft Store، أو PlayStation Store.



تُظهر المعاينة التي شاركتها Blizzard أن مظهر Rose Gold Mercy يتميز بنظام ألوان مختلف قليلًا عن الأصل، مما يمنح بطل الدعم بعض الشعر الوردي بدلاً من شعرها الأشقر المميز. يتضمن أيضًا مظهر سلاح بطولي، حتى تتمكن من تطبيق المظهر الوردي لعصا Caduceus الخاصة بها على أي مظهر Mercy. تتضمن بقية الحزمة ثلاث بطاقات أسماء، وثلاثة بخاخات، وثلاثة أيقونات للاعبين، كلها ذات طابع خاص - لقد خمنت ذلك! - لون القرنفل.

سيتم تشغيل حملة BCRF الخيرية في الفترة من 25 يونيو حتى 8 يوليو. إنه الوقت المناسب للعودة إلى اللعبة، خاصة وأن Blizzard قد فتحت جميع الأبطال الجدد وأجرت تغييرات لتقليل الانسحاب في منتصف المباراة.