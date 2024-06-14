أيسل نديم تكشف حقيقة رحيلها عن طائرة الزمالك إلى الدوري السعودي

كشفت أيسل نديم لاعبة الزمالك ومنتخب مصر لكرة الطائرة، حقيقة تلقيها عروضا للاحتراف بالدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود رغبة أكثر من ناد في التعاقد معها، والاستفادة من خدماتها في المنافسات القادمة.

وقالت لاعبة الزمالك خلال مداخلة هاتفية لها، في برنامج نعم قادرون والمذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه المذيع محمد كشك: "بالفعل هناك مفاوضات ودية بيني وبين عدد من الأندية السعودية خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا بعد حصد بطولتي كأس مصر وإفريقيا للطائرة، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية، كأول فريق مصري للسيدات يتأهل لهذا الحدث العالمي".

وأضافت أيسل: "حتى الآن لم يصل للزمالك أي عرض رسمي من الأندية السعودية الراغبة في التعاقد معي، ولم أحسم واجهتي المقبلة، خاصة وأن ما زال متبقي في تعاقدي عام، ولكن مع وصول العروض لمرحلة الجدية، سأعلن عن رغبتي وكذلك يحسم الزمالك موقفه النهائي من رحيلي".

وقدمت أيسل نديم مستويات قوية خلال الفترة الماضية مع منتخب مصر للكرة الطائرة، ونادي الزمالك في كافة البطولات التي شاركت فيها لتكون محط اهتمام العديد من الأندية خاصة في الدوري السعودي، وتشهد البطولات السعودية في ألعاب الصالات خلال الفترة الحالية استقطابا لنجوم الكرة الطائرة المصرية.

وتلعب أيسل نديم في مركز الليبرو، وتوجت مع نادي الزمالك بلقب كأس مصر الموسم الماضي ودوري أبطال إفريقيا للسيدات للكرة الطائرة، كما حصدت المركز الثاني مع منتخب مصر للسيدات ببطولة إفريقيا الأخيرة.

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيًا، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.