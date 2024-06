تجديد House of the Dragon للموسم الثالث قبل العرض الأول للموسم الثاني

أعلنت قناة HBO أن House of the Dragon سيعود للموسم الثالث. أكدت الشبكة تجديد السلسلة الفرعية لمسلسل Game of Thrones في بيان صحفي قبل ثلاثة أيام فقط من العرض الأول للموسم الثاني.

“جورج [ر.ر. Martin] وريان [كوندال] وبقية المنتجين التنفيذيين المذهلين والممثلين وطاقم العمل قد وصلوا إلى آفاق جديدة مع الموسم الثاني الهائل من House of the Dragon، "فرانشيسكا أورسي، نائب الرئيس التنفيذي لبرمجة HBO ورئيس سلسلة الدراما HBO والأفلام، حسبما جاء في البيان الصحفي.

لم تكشف شبكة HBO عن أي تفاصيل حول الموسم الثالث من House of the Dragon، ولم تحدد موعدًا للإصدار. ومع ذلك، ليس من غير المألوف في عصر البث المباشر أن تقوم شبكات مثل HBO بتجديد العروض للمواسم المستقبلية قبل بدء المواسم القادمة، مثل The Last of Us.

في العام الماضي، أخبر أورسي الموعد النهائي أن House of the Dragon قد يكون له أكثر من أربعة مواسم. وأضافت أن مارتن، الذي ألهم كتابه Fire & Blood السلسلة العرضية، والمعارض كوندال، كانا سيناقشان مكان إنهاء العرض قبل بدء إضراب الكتاب. انتهى هذا الإضراب في 23 سبتمبر 2023 مع توصل نقابة الكتاب الأمريكية إلى اتفاق بشأن الحماية ضد الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويأتي التجديد أيضًا بعد يومين من تأكيد مارتن في منشور بالمدونة أن HBO تمضي قدمًا في عرض آخر لـ Game of Thrones، Ten Thousand Ships. لقد كتب أن الكاتب المسرحي إيبوني بوث "يعمل على طيار جديد" للجزء المسبق عن الملكة نيميريا وروينار بعد إلغاء العرض مسبقًا.