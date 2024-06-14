الجمعة 14 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جددي سفرتك في العيد وحضري الشخشوخة الجزائرية

وصفة الشخشوخة
وصفة الشخشوخة

في موسم عيد الأضحى المبارك، تتزين الموائد بأشهى الأطباق التقليدية التي تجسد روح الاحتفال والتراث. ومن بين هذه الأطباق، تبرز الشخشوخة الجزائية كأحد أشهر الأطباق الشعبية في المطبخ الجزائري، وتتميز هذه الوصفة بمذاقها الغني والمميز، وتجمع بين نكهات اللحم الطري والخضار الطازجة والتوابل الشرقية.

 

تعتبر الشخشوخة وجبة رئيسية شهية تقدم في المناسبات الخاصة كعيد الأضحى، حيث يتم تحضيرها بحب واهتمام لتُقدم على المائدة وسط أجواء البهجة والفرح، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضير هذه الوصفة الشهية والتي تأتي من خيرات المطبخ الجزائري الشهير.


 

الشخشوخة 

طريقة عمل الشخشوخة الجزائية 

المقادير:

- 500 غرام لحم غنم مقطع إلى مكعبات صغيرة

- 2 بصل متوسط الحجم مقطع شرائح

- 4 فصوص ثوم مفرومة

- 3 حبات طماطم مقطعة إلى مكعبات

- 2 فلفل أخضر مقطع حلقات

- 2 فلفل أحمر مقطع حلقات

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- 1 ملعقة صغيرة كمون

- 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر ناشف (اختياري)

- زيت طهي للقلي


 

طريقة التحضير :

1. في مقلاة عميقة، سخني الزيت ثم أضيفي البصل والثوم، وقلّبي حتى يصبحان ذهبيين اللون.

2. أضيفي اللحم المقطع وقلبيه حتى ينضج ويتحمر.

3. أضيفي الطماطم المقطعة والفلفل الأحمر والأخضر، وقلبيهم لمدة دقيقة.

4. أضيفي التوابل: الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة الناشفة، والفلفل الأحمر الناشف إذا استخدمتيه.

5. اتركي المزيج يطهى على نار هادئة مع تغطية المقلاة لمدة 15-20 دقيقة حتى يتشرب اللحم النكهات.

6. قدّمي الشخشوخة الجزائية ساخنة مع الخبز العربي أو الأرز المطهو على البخار.

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