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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

على الطريقة النيجيرية.. اصنعي سويا لعيد الأضحى

سويا النيجيرية
سويا النيجيرية

تعتبر سويا النيجيرية واحدة من الأطباق التقليدية التي تعكس تنوع وثراء المطبخ النيجيري، وتتميز هذه الوصفة بمذاقها الرائع وبساطتها في التحضير، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتقديمها في عيد الأضحى وغيرها من المناسبات الخاصة.

 

تعكس سويا النيجيرية تراثاً غذائياً غنياً، حيث تجمع بين لحم الغنم المفروم وفول الصويا لتقديم وجبة مغذية ومشبعة، وتعكس توابلها الغنية مذاقاً فريداً ومميزاً يأسر الحواس.


 

طريقة عمل سويا النيجيرية في عيد الأضحى

المقادير:

- 500 غرام لحم غنم مفروم

- 2 كوب من فول الصويا المجروش

- 1 بصل متوسط الحجم مفروم

- 2 فصوص ثوم مفرومة

- 1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

- 2 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار (اختياري)

- ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون

- 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكزبرة

- ملعقة صغيرة من مسحوق البهارات الجاهز

- 2 كوب من الماء

- صلصة الصويا للتقديم


 

طريقة التحضير

1. في مقلاة عميقة على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي البصل والثوم وقلبيهم حتى يصبحان ذهبيين اللون.

2. أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى ينضج ويتحمر.

3. أضيفي مسحوق الكركم وملعقة الكمون والكزبرة والفلفل الحار إذا كنتِ ترغبين بإضافة حرارة، وقلبي المكونات جيداً.

4. أضيفي فول الصويا المجروش وقلبيه مع اللحم لمدة دقيقتين.

5. أضيفي الماء واتركي المزيج يغلي، ثم اتركيه على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى يتشرب اللحم وتنضج الصويا.

6. قدّمي سويا النيجيرية ساخنة، ويمكن تقديمها مع صلصة الصويا إذا رغبتِ.

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