استمتع بلمسة من الحلاوة التركية مع وصفة دولمة اللذيذة في عيد الأضحى

تعتبر دولمة التركية واحدة من أشهر الحلويات التقليدية في المطبخ التركي، وهي تشتهر بنكهتها الرائعة وقوامها اللذيذ الذي يذوب في الفم، وتُعتبر هذه الحلوى خيارًا مثاليًا لتقديمها في مناسبات عيد الأضحى وغيرها من المناسبات الخاصة، حيث تجمع بين مكونات بسيطة لإعداد نكهة رائعة ولحظات حلوة تُحفّز الشهية.

تتميز دولمة التركية بقوامها اللين والرطب وطعمها الغني بالجوز الهند والقرفة، وتتمتع بطبقة خارجية لذيذة بفضل الشيرة التي تُغمس فيها بعد الخبز. وتعكس هذه الحلوى جمالية التقاليد التركية وتُضيف لمسة من الفخامة إلى أي مناسبة تُقدّم فيها.



دعونا الآن نتعرف على كيفية تحضير هذه الحلوى الشهية ونستمتع بطعمها الرائع وروعة تقديمها على المائدة.

دولمة التركية





طريقة عمل دولمة التركية

المكونات:

- 2 كوب حليب سائل

- 1 كوب سكر

- 1/2 كوب سميد ناعم

- 1/2 كوب دقيق

- 1/4 كوب زيت نباتي

- 1/2 كوب جوز هند مبشور

- 1 ملعقة صغيرة قرفة

- ماء الورد (اختياري)

- قطع مكسرات مشكلة للتزيين (جوز الهند، اللوز، الفستق، إلخ)





للشربات:

- 3 كوب ماء

- 2 كوب سكر

- قطرة من عصير الليمون





طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، ضعي الحليب والسكر وامزجيهما جيداً حتى يذوب السكر.

2. أضيفي السميد والطحين وامزجي جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

3. أضيفي الزيت وامزجيه جيداً، ثم أضيفي جوز الهند المبشور والقرفة وامزجي مرة أخرى.

4. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت وضعيها في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة حوالي 30-35 دقيقة حتى يتماسك ويصبح ذهبي اللون.

5. في الوقت نفسه، أعدّي تحضير الشيرة: ضعي الماء والسكر في قدر على النار واتركيهم يغلون لمدة 10 دقائق. أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 2 دقيقة إضافية، ثم أطفئي النار واتركي الشيرة تبرد.

6. بعد أن تبرد الحلوى والشيرة، قطعي الحلوى إلى مربعات أو مستطيلات، ثم غمسيها في الشيرة.

7. زيني كل قطعة بقطع المكسرات المشكلة.

8. قدّمي الدولمة التركية باردة وقدّميها مع القهوة أو الشاي.