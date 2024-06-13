استمتع بحليم الباكستاني التقليدي في أجواء العيد

في أيام عيد الأضحى المبارك، تتنوع المأكولات التي تُحضر في منازلنا لنشارك بها الفرحة والسعادة مع الأهل والأصدقاء، ومن بين تلك الأطباق، تأتي وصفة حليم الباكستاني لتضيف لمسة من الدفء واللذة إلى المائدة.

حليم الباكستاني واحد من الأطباق التقليدية الشهية في المطبخ الباكستاني، ويعتبر خيارًا مثاليًا لتقديمه خلال أيام العيد والمناسبات الخاصة. تتميز هذه الوصفة بمذاقها الغني والمغذي، وتعتبر وجبة مريحة وشهية تجمع بين اللحم والحبوب بطريقة مثالية.

وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضير حليم الباكستاني الشهية التي تجسد التراث الباكستاني بأفضل صورة.





حليم الباسكتاني

طريقة عمل وصفة حليم الباكستاني اللذيذة

المكونات:

- 1 كوب قمح مجروش (حليب)

- 1/2 كوب لحم غنم مفروم

- 1/4 كوب زيت نباتي أو سمنة

- 1 بصل متوسط الحجم، مفروم

- 2 فصوص ثوم مهروسة

- 1 ملعقة صغيرة زنجبيل مهروس

- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

- ملح حسب الذوق

- فلفل أسود حسب الذوق

- 4 كوب ماء ساخن

- عصير نصف ليمونة

- ملعقة كبيرة من الزبيب (اختياري)

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون (اختياري)

- للتزيين:

- صنوبر محمص

- قطع من الزبدة

- شرائح الزنجبيل المجفف





طريقة التحضير

1. اغسلي القمح المجروش جيدًا ثم انقعيه في الماء لمدة ساعتين على الأقل.

2. في قدر كبير، ضعي اللحم المفروم واطهيه حتى يحمر قليلاً، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبيهما حتى يذبل البصل.

3. أضيفي الزيت أو السمنة والزنجبيل والكمون وقلبي لمدة دقيقة.

4. أضيفي القمح المجروش المنقوع، وامزجيه جيدًا مع اللحم والتوابل.

5. أضيفي الماء الساخن تدريجياً وقلبي بشكل مستمر حتى يصبح المزيج سميكًا.

6. اتركي الحليم يطهو على نار منخفضة لمدة حوالي 1-1.5 ساعة، مع التحريك بين الحين والآخر لتجنب الالتصاق.

7. عندما يصبح الحليم ناعمًا ومطهوًا جيدًا، أضيفي عصير الليمون والزبيب والفلفل الأحمر المطحون (إذا رغبت في إضافة حرارة)، وامزجي لمدة دقيقة إضافية.

8. قدمي الحليم الباكستاني ساخنًا مع صنوبر محمص وشرائح من الزنجبيل المجفف وقطع من الزبدة.