الخليج يعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي.. لكن ماذا عن الماء

تعتبر منطقة الخليج مناصرة عالمية للذكاء الاصطناعي، وتستخدم دول المنطقة هذه التكنولوجيا لدعم تدابير الاستدامة.

فماذا إذن عن حقيقة أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يمكنها في حد ذاتها استخدام كميات هائلة من الماء للتبريد، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة؟

وفي المناطق الصحراوية على وجه الخصوص، تتطلب هذه الأنظمة كميات هائلة من المياه للتبريد.

استهلكت مراكز بيانات Google في الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 12.7 مليار لتر من المياه العذبة في عام 2021 للحفاظ على برودة الخوادم. ومن الممكن أن يرتفع الطلب العالمي الإضافي على المياه التي تستخدمها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى 4.2 إلى 6.4 مليار متر مكعب بحلول عام 2027 - وهو ما يعادل إجمالي المياه المتوفرة في الدنمارك.

ومع ذلك، هناك فرق بين سحب المياه واستهلاك المياه.

فمجرد استخدام المياه لتبريد مراكز البيانات، لا يعني أنها مستهلكة. ويتم استهلاك جزء صغير فقط من هذه المياه، أو بعبارة أخرى، يتم تبخرها.

يعتبر القطاع الزراعي مسؤولاً عن معظم استهلاك المياه، بسبب العطش الهائل للنباتات والكتلة الحيوية.

وتسحب الزراعة نحو 70 في المائة من موارد المياه العالمية، وتسحب الصناعة 20 في المائة أخرى، والمستخدمون المنزليون 10 في المائة.



توفر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بيانات عن المياه في جميع أنحاء العالم تقريبًا. قد يكون لدى بعض البلدان قاعدة صناعية أقوى؛ وقد يعتمد آخرون على الزراعة لتحقيق الإنتاج الاقتصادي. ومع ذلك، يمكن معالجة المياه المسحوبة من قبل الصناعة والمستخدمين المنزليين وإعادتها إلى المصدر.

فكر في الماء الذي تستخدمه للاستحمام. ويمكن معالجة هذه المياه القذرة بالتكنولوجيا لزيادة عمرها الافتراضي. ومن خلال هذه المعالجات، يمكن تخفيض الاستخدام الاستهلاكي الفعلي للمياه إلى 3 في المائة فقط للمستخدمين المنزليين و4 في المائة للصناعة.

ومع ذلك، لا يزال القطاع الزراعي يستهلك نسبة هائلة تبلغ 93 في المائة من المياه.

وينطبق الشيء نفسه على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ويمكن - بل ينبغي - معالجة مياه التبريد الخاصة بها لإعادة استخدامها. وينبغي لصناعة التكنولوجيا الإقليمية أن تتطلع إلى تنفيذ أنظمة متكاملة يمكنها تحلية المياه، وضخها إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي للتبريد، ثم معالجة المياه قبل إرسالها إلى المزارع للري.

الوعد بمعالجة المياه

إن دول مجلس التعاون الخليجي ليست غريبة على تكنولوجيا تحلية المياه. تم الإعلان عن مبادرات بقيمة حوالي 40 مليار دولار كجزء من منتدى مشاريع تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023. وتعتزم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استثمار 14 مليار دولار و10 مليارات دولار في مشاريع تحلية المياه، على التوالي.

وفي عام 2020، قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتحلية حوالي 6.4 مليار متر مكعب من مياه البحر سنويا. ومن ناحية أخرى، قامت المنطقة بمعالجة نحو 9.3 مليون متر مكعب من المياه العادمة في نفس العام.

ومن الأفضل لدول الخليج أن تتعلم من سنغافورة، التي تُعَد واحدة من أكثر الدول أمناً في مجال المياه. وفي هذه الدولة المدينة الآسيوية، يتم خلط المياه المحلاة بالمياه الجوفية والمياه المعالجة (نعم، وهذا يشمل مياه المراحيض) ويتم ضخها عبر أنابيبها الحضرية.

ويفتخر صناع القرار في سنغافورة بمياههم لدرجة أنهم يملأون الزجاجات بها ويقدمونها للمقيمين والزوار على حد سواء. وقد أصبح هذا ممكنا بفضل التقدم التكنولوجي في العقود الماضية. في العصر الحديث، يمكن إعادة تدوير كل المياه تقريبًا وإعادة استخدامها ما لم تكن ملوثة بشدة بسبب الصناعة.

وفي هذا السياق، يمكن لقطاع الذكاء الاصطناعي المتطور أن يكون بمثابة محفز لتوسيع سوق معالجة مياه الصرف الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي.

هناك شيء واحد مؤكد: في السنوات المقبلة، ستكون هناك حاجة إلى إمدادات مياه إضافية كبيرة لتحقيق أهداف الذكاء الاصطناعي المنشودة في المنطقة.

ولكي يكون هذا النمو التكنولوجي مستداما، ستحتاج المنطقة إلى الالتزام بمعالجة مياهها.