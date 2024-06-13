أسهم Nvidia تشهد رواجاً كبيراً في الإمارات

قام مستثمرو التجزئة في الإمارات العربية المتحدة بزيادة ممتلكاتهم بشكل كبير في شركة Nvidia.

وقفز نشاط التداول في الإمارات لأسهم الشركة الرائدة في مجال أشباه الموصلات بنسبة 50 بالمئة في الربع الأول من العام، وفقا لبيانات من منصة تداول واستثمار عالمية.

كانت شركة Nvidia، التي كانت معروفة في المقام الأول بوحدات معالجة الرسومات المستخدمة في الألعاب وتعدين العملات المشفرة وأنظمة السيارات، تهيمن الآن على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

تعتبر مكوناته عالية الأداء ضرورية لازدهار الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على تشغيل تطبيقات مثل ChatGPT من OpenAI.

أدى الطلب على هذه الرقائق، مدفوعًا من قبل عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك Google وMeta وMicrosoft وAmazon وTesla، إلى ارتفاع أسهم Nvidia إلى ما يقرب من 1000 دولار في مايو، ارتفاعًا من 492 دولارًا في يناير ومن 148 دولارًا في نفس الشهر من العام الماضي.

دفع الصعود السريع المحللين إلى إثارة المخاوف بشأن استدامة ارتفاعه قبل إعلان الأرباح الأخير.

وعلى الرغم من ذلك، أشار بن ليدلر، استراتيجي الأسواق العالمية في eToro، إلى زيادة بنسبة 20 بالمائة في نشاط الشراء بين المستثمرين الإماراتيين خلال الـ 48 ساعة التي سبقت نتائج Nvidia الفصلية.

في أواخر شهر مايو، أعلنت Nvidia عن إيرادات ربع سنوية بلغت 26 مليار دولار، بزيادة 18 بالمائة عن الربع السابق وبنسبة مذهلة بلغت 262 بالمائة عن العام الماضي.

قال ليدلر لـ AGBI: "لقد شهدت Nvidia أقوى نمو لحامليها، بصراحة خلال أي فترة زمنية تريد النظر إليها هذا العام وخلال الربع الأخير".

"لقد بدأ هذا الاتجاه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر واستمر من خلال النتائج وبعد ذلك لأننا حققنا فوزًا آخر على التوقعات وزيادة في التوقعات."

وقال ليدلر إن فورة الشراء هذه استمرت حتى مع تجاوز سعر سهم الشركة علامة 1000 دولار.

يعزو بن ليدلر، من شركة eToro، النشاط المتزايد في أسهم الذكاء الاصطناعي إلى فئة سكانية أصغر سنًا ومتمرسة في مجال التكنولوجيا في المنطقة.

يعزو بن ليدلر، من eToro، النشاط المتزايد في أسهم الذكاء الاصطناعي إلى الفئة السكانية الأصغر سنًا والمهتمة بالتكنولوجيا في المنطقة.

في الأسبوع الماضي، تجاوزت القيمة السوقية لشركة Nvidia 3 تريليون دولار، متجاوزة شركة Apple لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، خلف Microsoft فقط. وبعد إعلاناتها الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي، استعادت شركة آبل مكانتها في المركزين الأولين.

وقال ليدلر إن ارتفاع Nvidia حفز أيضًا نشاط الشراء في أسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى.

على سبيل المثال، شهدت شركة Advanced Micro Devices زيادة بنسبة 10% في عدد المستثمرين الخليجيين، مما جعلها في المرتبة الثانية عشرة بين الأسهم الأكثر ملكية.

تعد شركة Nvidia خامس أكثر الأسهم ملكية بين المستثمرين الإماراتيين على منصة eToro، مع كبار الأسهم الصاعدة الأخرى بما في ذلك شركة تايوان لأشباه الموصلات، وAdobe، وIntel، وMicrosoft.

يعكس تداول أسهم الذكاء الاصطناعي بين المستثمرين الإماراتيين اتجاهًا عالميًا ولكن بمعدل اعتماد أعلى في الخليج، وفقًا لليدلر.

وجدت دراسة أجرتها eToro في أبريل على 1000 من مستثمري التجزئة في الإمارات العربية المتحدة أن 70% منهم يمتلكون أسهمًا في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 60% عالميًا.

وتخدم eToro، المرخصة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي، 3% من مستخدميها البالغ عددهم 35 مليونًا من منطقة الخليج، ويتمركزون بشكل أساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء المملكة العربية السعودية.

يعزو ليدلر النشاط المتزايد في أسهم الذكاء الاصطناعي إلى التركيبة السكانية الأصغر سناً والمهتمة بالتكنولوجيا في المنطقة.

وقال: "إنهم يفهمون التكنولوجيا وأكثر تحملاً للمخاطر لأنهم لن يتقاعدوا لمدة 30 أو 40 عامًا أخرى، لذا يمكنهم تحمل التقلبات"، مشيرًا إلى أن مستثمري التجزئة تفوقوا على المستثمرين المؤسسيين في استثمارات التكنولوجيا على مدار العامين الماضيين.

وأضاف فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Century Financial في دبي، أن استثمارات الذكاء الاصطناعي هي أكثر من مجرد ضجيج.

وقال: "لقد ساعدت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتكنولوجيا الشركات تاريخياً على تحقيق إيرادات أكبر وزيادة قيمة المساهمين".

"خلال فترات الازدهار الاقتصادي، يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أن تساعد الشركات على تحقيق إيرادات أعلى، وخلال فترات الركود الاقتصادي، يمكن أن تساعد الشركات على تقليل أوجه القصور.

"طالما استمر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وظلت Nvidia متقدمة على صانعي الرقائق الآخرين، فستستمر الشركة في جني الفوائد."

وتتوقع Nvidia أن ترتفع إيرادات الربع الحالي بنسبة 107 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي - وهو انخفاض طفيف عن الأرقام الأخيرة.

أعلنت الشركة عن تقسيم الأسهم الآجلة بنسبة 10 مقابل واحد للأسهم العادية الصادرة عن Nvidia لجعل الملكية في متناول الموظفين والمستثمرين. وهذا يعني أن المستثمرين سيحصلون على تسعة أسهم إضافية مقابل كل سهم يمتلكونه بالفعل.

كما قامت برفع أرباحها النقدية الفصلية بنسبة 150 بالمائة إلى 0.01 دولار للسهم على أساس ما بعد الانقسام.

وقال جنسن هوانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نفيديا، في مكالمة أرباح شهر مايو: "لقد بدأت الثورة الصناعية التالية".

"سيحقق الذكاء الاصطناعي مكاسب إنتاجية كبيرة لكل صناعة تقريبًا وسيساعد الشركات على زيادة التكلفة وتوفير الطاقة، مع توسيع فرص الإيرادات."

ومع ذلك، حذر ليدلر من أنه "إذا كنت تركز على سهم واحد أو اثنين من الأسهم، فإنك تهيئ نفسك لتقلبات مؤلمة وخسائر محتملة. التنويع هو الغداء المجاني الوحيد في مجال التمويل".

عوائد عالية

كان من شأن استثمار بقيمة 1000 دولار في Nvidia في يناير 2024 أن يعود بحوالي 155 بالمائة، أو 1550 دولارًا، مما يجعل استثمارك بقيمة 2550 دولارًا في 6 يونيو.

كان من الممكن أن يعود استثمار بقيمة 1000 دولار في Nvidia في يناير 2020 بحوالي 1992 بالمائة، أو 19917 دولارًا، مما يجعل استثمارك بقيمة 20917 دولارًا في 6 يونيو.

كان من شأن استثمار بقيمة 1000 دولار في Nvidia في يناير 2014 أن يعود بحوالي 31.275 بالمائة، أو 312.375 دولارًا، مما يجعل استثمارك بقيمة 313.375 دولارًا في 6 يونيو.