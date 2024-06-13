Yahoo News تحصل على إصلاح شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي

أصبح تطبيق Yahoo News الآن مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل شراء الشركة لـ Artifact. طرحت شركة Yahoo تحديثًا لتطبيق تجميع الأخبار الخاص بها يوم الخميس باستخدام خلاصات شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعلومات سريعة رئيسية والقدرة على وضع علامة على عناوين Clickbait الرئيسية.

في إبريل، اشترت شركة ياهو (الشركة الأم لشركة إنجادجيت) بقايا تطبيق Artifact، وهو تطبيق الأخبار والتوصيات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من مؤسسي إنستغرام والذي تم إغلاقه في وقت سابق من هذا العام. ويوضح تحديث اليوم كيف يمكن للتكنولوجيا تحسين موجز أخبار Yahoo، الذي يجلب أكثر من 180 مليون زائر فريد كل شهر في الولايات المتحدة.

تبدأ خدمة Yahoo News الجديدة، المتوفرة الآن على الهاتف المحمول ولاحقًا على سطح المكتب، بالسماح لك باختيار المواضيع والناشرين الذين تهمهم خوارزمياتها لتخصيص خلاصتك وفقًا لذلك. إحدى الميزات الجديرة بالملاحظة هي القدرة على إلقاء نظرة سريعة على "النقاط الرئيسية" لقصة معينة: قائمة نقطية قصيرة بالأفكار الرئيسية التي تظهر (إذا طلبت ذلك) في الجزء العلوي من المقالة للمساعدة في توفير الوقت. هذه هي نسخة Yahoo من ميزة "التلخيص" الخاصة بـ Artifact.

يمكنك تخصيص خلاصتك بشكل أكبر عن طريق حظر الكلمات الرئيسية التي تريد تجنبها (مثل، "NFT") أو الناشرين الذين لا يعجبك محتواهم. ربما تكون الميزة الأكثر إثارة للاهتمام هي قدرتها على الإبلاغ عن Clickbait، مما يدفع الذكاء الاصطناعي إلى إعادة كتابة العناوين الرئيسية المضللة أو المثيرة بشكل مفرط أو حجب المعلومات الهامة على أمل أن تنقر عليها. (نعم من فضلك.)

بالإضافة إلى التطبيق، تعمل Yahoo على تجديد تخطيط صفحتها الرئيسية. واجهة المستخدم المحدثة "تؤكد على أهم الأخبار والتوصيات المخصصة والموضوعات الشائعة في الوقت الفعلي" وهي مصممة للتطور بمرور الوقت. تقول الشركة أنه يمكنك الاشتراك للحصول على إمكانية الوصول إلى الميزات الجديدة (من المفترض أن العديد منها مدعوم بالذكاء الاصطناعي) عند تقديمها.

إذا كنت في الولايات المتحدة، فيمكنك تنزيل تطبيق Yahoo News الجديد لنظام التشغيل iOS أو Android اليوم.